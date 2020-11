Hertha BSC spielt auf Zeit

Berlin. Bruno Labbadia lebt im Hier und Jetzt. „Ich bin kein Freund davon, in die Vergangenheit zu schauen“, sagt der Trainer von Hertha BSC am Freitag. Dabei könnte ein Blick ins vergangene Jahr vor dem Bundesliga-Spiel bei Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr, Sky) durchaus als Mutmacher taugen. Immerhin gelang es den Berlinern in der Vorsaison, gleich zweimal gegen die Werkself zu gewinnen.

Alles alte Kamellen, nichts, was der Mannschaft nach acht Spielen und nur sieben Punkten wirklich weiterhelfen könnte. Anders als die erste Hälfte vor einer Woche gegen Borussia Dortmund. Da wagt Labbadia nämlich doch noch einen Schlenker in der Zeit zurück. „Die erste Halbzeit stimmt uns zuversichtlich, da haben wir gegen einen Top-Gegner mitgehalten“, erklärt der Coach. „Wir haben in dieser Woche versucht, Dinge aus dem Dortmund-Spiel ins Training mitzunehmen, die wir gut gemacht haben.“

Tousart und Torunarigha könnten Hertha BSC wieder helfen

Nach der durch die Länderspielpause doch recht kurzen Vorbereitung auf das Duell mit dem BVB, setzt Hertha für das ersehnte Erfolgserlebnis auf den Faktor Zeit. Die volle Trainingswoche haben die Berliner intensiv genutzt. Drei Tage körperlich und taktisch hart gearbeitet, am Donnerstag etwas runtergefahren. Um am Sonntag ausgeruht gegen den Tabellendritten anzutreten zu können.

Auch was die personelle Planung angeht, spielt man in Westend auf Zeit. Lucas Tousart (23) wurde nach seinen Knieproblemen in dieser Woche weiter nur separat belastet, sollte erst am Freitagnachmittag mit der Mannschaft trainieren. Der Franzose, im Sommer aus Lyon in die Hauptstadt gekommen, wurde zurückgeworfen, die Anpassung stockt. „Es fehlen Erfolgserlebnisse“, weiß Labbadia.

Nicht nur seinem Mittelfeld-Regisseur. Auch der gesamten Mannschaft. Umso wichtiger, dass mit Jordan Torunarigha (23) ein wichtiger Baustein in Herthas Abwehr zurückkehren könnte. Der Innenverteidiger trainiert nach überstandener Corona-Infektion und ausgeheiltem Syndesmosebandanriss seit Dienstag wieder voll mit. Ob er schon eine Option für das Leverkusen-Spiel ist, ließ Labbadia aber noch offen.

Hertha BSC braucht nach der Länderspielpause eine Eingewöhnungsphase

Definitiv ausfallen werden also nur Stürmer Jhon Cordoba (27/Sprunggelenkverletzung) und Santiago Ascacibar (23). Den Mittelfeldspieler plagen weiterhin muskuläre Probleme, in dieser Saison reichte es noch für keinen Einsatz.

Abgesehen von diesem Duo gibt der Kader also einiges her, um dem Europa-League-Team aus dem Rheinland die Stirn zu bieten. Aber auch den einen oder anderen Spieler, um voranzugehen? Das Problem mit den Führungskräften schleppt Hertha bekanntlich seit Saisonbeginn mit sich herum. Trainer Labbadia mag kaum noch etwas zu dem Thema sagen. Allerdings sieht der 54-Jährige in seiner Mannschaft langsam etwas zusammenwachsen. „Es bedarf Zeit“, sagt der 54-Jährige. Natürlich.

Wirft man übrigens doch noch mal einen Blick zurück, auf die Länderspielpause im Oktober, wird deutlich, warum die Partie in Leverkusen eine echte Herausforderung für Hertha wird. Damals, als man etliche Nationalspieler abstellen musste und nur mit einer Rumpftruppe trainieren konnte, brauchte die Mannschaft zwei Spiele, um sich wieder zu finden.

Stürmer Piatek zeigte gegen Leverkusen beste Leistung

Erst setzte es Niederlagen gegen Stuttgart und Leipzig, ehe die Berliner gegen Wolfsburg (1:1) und in Augsburg (3:0) Zählbares holten. Nach der Unterbrechung im November hat das Team Spiel eins nun mehr schlecht als recht überstanden. Spiel zwei wartet am Sonntag. Aber vielleicht ist diesmal schon früher die Zeit gekommen, um wieder zu punkten.

Einer hat immerhin besonders gute Erinnerungen an Leverkusen – und besonders schlechte an die vergangenen Partien. Stürmer Krzysztof Piatek (25) glänzte vor dem Tor bei Hertha bislang eher mit Abwesenheit. Entweder war der Pole hinter Cordoba nur zweite Wahl oder aber – wie gegen Dortmund – keine Gefahr. Beim 2:0-Sieg gegen Bayer am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison aber machte Piatek eines seiner besten Spiele im Hertha-Trikot.

Ob er seinen Stürmer noch einmal daran erinnern muss? „Das ist automatisch im Kopf eines Spielers“, sagt Labbadia. Für eine zusätzliche Motivationsspritze darf also gern mal in der Vergangenheit gekramt werden.

