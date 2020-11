Was das Chaos auf Schalke mit Hertha BSC zu tun hat

Berlin. Es ist der 1. Januar 2021. Nach einem unglücklichen Abstecher ins Ruhrgebiet kehrt Vedad Ibisevic zurück zu Hertha BSC. Um einen Tag später im Bundesliga-Spiel gegen Schalke 04 gleich wieder seine Künste als Torjäger zu präsentieren. Nein, das war kein Blick in die Glaskugel. Das ist eine von vielen Wunschvorstellungen, die Fans im blau-weißen Lager fleißig bei Twitter geteilt haben.

Schließlich endet Ibisevics Vertrag auf Schalke am 31. Dezember. Nach nur vier Monaten, vier Spielen und ohne Tor. Darauf einigten sich der Stürmer und S04-Sportvorstand Jochen Schneider am späten Dienstagabend. „Sowohl Vedad als auch wir hatten andere Erwartungen an sein Engagement bei Schalke 04“, erklärte Schneider.

Schalke ist auf den letzten Tabellenplatz abgestürzt

Ibisevics Ausraster am vergangenen Wochenende im Training, bei dem er mit Co-Trainer Naldo aneinander geraten war, soll nicht der Auslöser gewesen sein. Man werde nun „im Guten auseinander gehen“, wie Schneider betonte. Glücklich geworden ist der Stürmer, der nach fünf Jahren bei Hertha und dem Ende seines Vertrags im September nach Gelsenkirchen gewechselt war und enorme Gehaltseinbußen in Kauf nahm, bei den „Königsblauen“ im Revier nicht. Das ist allerdings das kleinere Problem, mit dem sie sich auf Schalke gerade herumplagen.

Nach der 0:2-Niederlage am Wochenende in Wolfsburg hat der Tabellenletzte in den Selbstzerstörungsmodus geschaltet. 24 Spiele ohne Sieg, eine desolate Leistung nach der anderen und überhaupt kein Fünkchen Hoffnung mehr auf Besserung. Die Chefetage sah Handlungsbedarf.

„Das Bild, das wir abgeben, ist verheerend. Es geht hier nicht um Einzelschicksale, sondern ausschließlich um den Klassenerhalt unseres Vereins“, erklärte Schneider – und suspendierte mit Nabil Bentaleb und Amine Harit direkt zwei Profis, die schon mehrfach eine Denkpause verpasst bekommen hatten. Bentaleb soll den Verein bis spätestens Sommer 2021 verlassen, Ibisevics Vertrag wurde aufgelöst, und auch Kaderplaner Michael Reschke muss gehen.

Keine Verhandlungen zwischen Hertha BSC und Reschke

Mit dem Technischen Direktor hatte es schon länger geknirscht. Der 63-Jährige soll Informationen von Sport1 zufolge im Sommer mit Hertha über einen Transfer von Mittelfeldspieler Omar Mascarell verhandelt haben. Allerdings sollen weder Schalke noch der Spieler selbst etwas davon gewusst haben. Bei den Berlinern aber dementiert man die Verhandlungen mit Reschke. „Das ist nicht korrekt. Zudem entscheidet letztlich ja auch jeder Verein seine Transfergeschicke für sich“, erklärte Hertha-Manager Michael Preetz gegenüber der Morgenpost.

Die Posse um den Mascarell-Transfer wird also wohl nicht der einzige Auslöser für die Trennung gewesen sein. „Letztlich hatten wir eine unterschiedliche Auffassung über die sportliche Zukunft des Vereins“, begründete Schneider die Entscheidung. Einen neuen Kaderplaner werden sie in Gelsenkirchen erst einmal nicht benennen. Man wolle die Aufgabe nun auf mehrere Schultern verteilen.

Es ist immerhin auch viel Last, die es auf Schalke jetzt zu tragen gibt. Unglückliche Transfers (wie der von Ibisevic) und gescheiterte Verkäufe (wie der von Bentaleb im Sommer, als Schneider keinen Verein für den 26-jährigen Franzosen fand) haben sich als Eigentore entpuppt. Auch das Festhalten an Trainer David Wagner über die Sommerpause war ein Fehler. Nachfolger Manuel Baum steht nun vor einem Scherbenhaufen.

Tasmania Berlin will seinen Sieglos-Rekord behalten

Der Klub steckt mitten im Abstiegskampf, ein sportlicher Aufschwung ist dringend notwendig, wollen die „Knappen“ nicht dem vierten Abstieg der Vereinsgeschichte entgegen taumeln. Und der ungeliebte Rekord von 31 Bundesliga-Partien in Serie ohne Sieg ist auch gar nicht mehr weit entfernt.

Wobei diese „Bestmarke“, die Tasmania Berlin in der Saison 1965/66 aufgestellt hatte, gar nicht mal so ungeliebt ist. Tasmania jedenfalls will sie behalten. „Wir wollen unseren Rekord nicht verlieren“, sagte Almir Numic, Vorsitzender des Berliner Oberligisten, der ARD-„Sportschau“. „Das ist seit Jahrzehnten unser Rekord. Der gehört zur Tasmania-Identität.“ Und lässt den Verein in der Bundesliga nicht in Vergessenheit geraten. Allerdings ist den Berlinern noch kein Klub so gefährlich nahe gekommen wie Schalke jetzt.

Am Wochenende droht Spiel Nummer 25 ohne Erfolg. Die Gelsenkirchener müssen am Sonnabend bei Borussia Mönchengladbach ran. Ohne Bentaleb, ohne Harit und auch ohne Ibisevic. Wie es für den 36 Jahre alten Bosnier weitergeht, ist ungewiss. Ob und wo Ibisevic am 2. Januar auf dem Platz steht, würde dann wohl wirklich nur ein Blick in die Glaskugel verraten.

