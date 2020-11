Hertha BSC: Piatek wird bei Hertha zum Problem

Berlin. Krzysztof Piatek hat es gerade auch wirklich nicht leicht. Erst war der polnische Stürmer bei Hertha BSC der Wunschspieler, dann nur noch zweite Wahl hinter Sommer-Zugang Jhon Cordoba und jetzt wieder gefragter Mann in der Offensive. Wie schwierig es ist, sich in immer neue Rollen einzufinden, zeigte sein Auftritt am vergangenen Sonnabend gegen Borussia Dortmund (2:5).

Piatek, nach der Verletzung von Cordoba zum ersten Mal seit dem zweiten Spieltag wieder in der Startelf, schaffte es in 76 Minuten nicht einmal, einen Torschuss abzugeben. Seine bisherige Statistik in dieser Saison ist ähnlich überschaubar: acht Spiele, ein Tor.

Für 24 Millionen kam Piatek zu Hertha BSC

Dementsprechend unzufrieden war Herthas Trainer Bruno Labbadia auch mit seinem Angreifer. „Das eine ist, ihn einzubinden, das andere ist aber auch, sich selbst zu zeigen“, erklärte der 54-Jährige. „Ich finde, wir haben das in der ersten Halbzeit mit dem Ball sehr gut gemacht, hatten gute Stafetten. Es ist sicherlich dann auch an dem einen oder anderen Spieler selbst gelegen, dass er sich in solche Situationen reinbringt.“

Der Ausflug mit der polnischen Nationalmannschaft zu zwei Nations-League-Partien vor dem Dortmund-Spiel hatte auch nicht als Selbstbewusstseinsschub getaugt. Piatek und Co. verpassten nach einer Niederlage gegen die Niederlande (1:2) die Qualifikation für das Final-Turnier im kommenden Jahr. Auf viel Spielzeit, geschweige denn ein Tor kam der Nationalspieler dabei auch nicht.

Was ist los mit dem 25-Jährigen, der in der vergangenen Winterpause für 24 Millionen Euro vom AC Mailand in die Hauptstadt wechselte? Piatek gilt als sensibler Typ, als einer, der viel Vertrauen braucht, um sein Können zu zeigen. Zeitaufwendige Betreuung, die Hertha in der aktuellen Situation nicht wirklich gebrauchen kann.

Im Winter könnte der Pole Hertha BSC verlassen

Hinzu kommt, dass der Pole auf Wunsch von Jürgen Klinsmann im Januar 2020 nach Berlin gelotst wurde. Kurze Zeit später war der damalige Coach weg, mit ihm aber noch nicht Piateks Selbstvertrauen. Nach dem Corona-Restart gelangen ihm immerhin noch drei Tore unter Labbadia. Dann aber wurde ihm im Sommer Cordoba vor die Nase gesetzt, ein Stürmertyp, den der neue Trainer im Kader vermisst hatte und der fortan gesetzt war. Piatek blieb nur noch der ungeliebte Platz auf der Bank.

Jetzt fällt Teamkollege Cordoba bis mindestens Januar mit einer Sprunggelenkverletzung aus. Die erste Chance, sich zu beweisen, konnte Piatek nicht nutzen. Ob am kommenden Sonntag gegen Leverkusen (15.30 Uhr, Sky) eine zweite folgt, hängt wohl auch davon ab, ob Trainer Labbadia in dieser Woche das Gefühl hat, dass sich sein Stürmer besser in die Offensive einfügt. Wird das nichts, dürfte sich der eh schon als Anwärter auf einen Wechsel in der Winterpause geltende Piatek wohl genauer auf dem Transfermarkt umschauen.

