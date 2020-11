Trifft Hertha BSC auf den Mythos Moukoko?

Berlin. Bruno Labbadia hat „0,0 Probleme“. Dass da am Sonnabend ein 16-Jähriger im Olympiastadion auf dem Rasen stehen könnte, stört den Trainer von Hertha BSC kein bisschen. „An ihm führt kein Weg vorbei“, sagt Labbadia vor dem Duell mit Borussia Dortmund (20.30 Uhr, DAZN) . „Es gibt außergewöhnliche Talente und da scheint er dazuzugehören.“ So außergewöhnlich, dass der BVB vergangenes Jahr das Mindestalter für Bundesliga-Profis von 17 auf 16 senken ließ, um ihn ein Jahr früher einsetzen zu können: Youssoufa Moukoko.

An diesem Freitag wird das wohl größte Talent des europäischen Fußballs 16 Jahre alt. Und wäre damit erstmals spielberechtigt, wenn Dortmund am Sonnabend in Berlin antritt. Sollte BVB-Trainer Lucien Favre den Stürmer tatsächlich einsetzen, wäre Moukoko der jüngste Spieler der Bundesliga-Historie.

Und würde damit Nuri Sahin ablösen. Der Türke hatte am 6. August 2005 im Alter von 16 Jahren, 11 Monaten und einem Tag sein Debüt im Oberhaus des deutschen Fußballs gegeben, ebenfalls im Trikot der Schwarz-Gelben. „Es macht mich glücklich, dass es einer von uns ist“, sagt Sahin, der mittlerweile bei Antalyaspor spielt, über seine bevorstehende Ablöse.

Herthas Trainer Labbadia arbeitete einst selbst mit einem großen Talent

Man muss kein Experte sein, um Moukoko eine Weltkarriere vorherzusagen. Ein Blick in seine bisherigen Statistiken reicht, um seinen Beinamen Wunderkind zu verstehen. 90 Tore in 56 Spielen mit der B-Jugend des BVB, 44 Treffer in 23 Partien mit der A-Jugend. Schon als Zwölfjähriger spielte der gebürtige Kameruner in der deutschen U16-Auswahl, in Vorbereitung auf die laufende Saison dann der Schritt in Dortmunds Profikader.

„Das, was er im Jugendbereich bis jetzt geleistet hat, ist top“, sagt Labbadia anerkennend. „Von daher finde ich es schön, wenn ein junges Talent in der Bundesliga Fuß fassen kann. Mit 16 ist das natürlich sehr früh.“ Sehr früh, aber nicht zu früh, findet Herthas Coach. Wenn ein Spieler bereit ist, sei das absolut okay. Man dürfe nur eben nicht davon ausgehen, dass jeder 16-Jährige das Zeug zum Bundesliga-Kicker hat. „Manche brauchen mehr Zeit, schaffen den Sprung vielleicht erst mit 20 oder 22.“

Labbadia weiß, wie sensibel man mit solch hochveranlagten Talenten umgehen muss. Beim VfB Stuttgart hatte der 54-Jährige mit keinem Geringeren als Timo Werner das Vergnügen. Im August 2013 gab der Stürmer sein Profidebüt – im Alter von 17 Jahren. „Wir hätten bei Timo auch überlegt, ihn spielen zu lassen. Was damals aber nicht ging“, erzählt Labbadia, von 2010 bis 2013 Trainer der Schwaben. „Aber er hat definitiv damals schon das Zeug dazu gehabt. Diesen Torhunger, das Tempo. Wir haben dann gewartet bis zum ersten Tag, an dem er spielen konnte, und das war definitiv kein Fehler, weil er so weit war.“

2014 wechselte Moukoko zu Borussia Dortmund

Bei Moukoko wird es wohl ähnlich laufen. Ob Favre den Jungspund schon am Sonnabend aufs Feld schickt, bleibt zwar abzuwarten. Die Premiere ist aber wohl nur noch eine Frage der Zeit. „Ich lese, was die Medien schreiben, aber ich mache mir keinen Druck“, sagte Moukoko im Interview mit dem Vereins-TV. „Ich weiß, irgendwann werde ich auf jeden Fall mein Debüt geben.“

Darauf arbeitet er hin, seit er 2014 vom FC St. Pauli ins Nachwuchsleistungszentrum des BVB wechselte. Schon damals waren sie alle begeistert von dem jungen Kicker, der Extraschichten im Training schob, mit seinem tadellosen Charakter beeindruckte und so zu einem riesengroßen Versprechen für die Zukunft des Revierklubs wuchs.

Dieses Versprechen wird beim BVB besonders sorgfältig gehütet. Moukoko wird so gut es geht von der Öffentlichkeit abgeschirmt, gibt keine Medientermine und wohnt weiterhin im Jugendzentrum. Er sei „der Jüngste von allen, da müssen wir auch aufpassen, dass wir ihn nicht überfrachten“, weiß Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Moukoko könnte der nächste Messi werden

Mit seinen Leistungen ist Moukoko aber natürlich trotzdem aufgefallen. Bei seinen Teamkollegen um Toptorschütze Erling Haaland: „Ich habe in meinem Leben keinen so guten 15-Jährigen gesehen“, schwärmt der 21-Jährige. Und sogar bei internationalen Stars. Samuel Eto’o, einst ein Stürmer von Weltklasseformat, sieht in Moukoko den „nächsten großen Spieler nach Lionel Messi“.

Ihren Anfang nahm Moukokos Karriere auf den Straßen von Yaounde. In Kameruns Hauptstadt wuchs er bei seinen Großeltern auf, kickte mit seinen Freunden in den staubigen Gassen des Stadtzentrums und hegte schon mit vier Jahren den Wunsch, irgendwann einmal Fußball-Profi zu werden. Erst im Sommer 2014 holte ihn sein Vater Joseph nach Deutschland.

Bei Hertha BSC hat sich ein 17-Jähriger schon integriert

Sechs Jahre später ist er nur noch einen Schritt von der Erfüllung seines Traums entfernt. Teil der Mannschaft ist Moukoko schon länger. Und bekanntlich nicht der einzige Jungprofi. Die Mannschaftskollegen um Jude Bellingham (17), Giovanni Reyna (18), Jadon Sancho und Haaland (beide 21) sind schließlich nicht viel älter als Moukoko selbst.

Dass sich junge Spieler recht schnell in den Reihen der Großen zurechtfinden, weiß Herthas Trainer Labbadia aus eigener Erfahrung. „Wir haben mit Luca Netz ja auch einen 17-Jährigen dabei. Da gibt es gar keinen Unterschied, ob er jetzt Dinge noch nicht kann oder dass er erst 17 ist. Der ist voll integriert“, erklärt der Coach. Er wird sich am Sonnabend vielleicht persönlich davon überzeugen können, ob die Integration auch bei Moukoko so problemlos funktioniert hat.

