Hertha BSC und Debütant Guendouzi: Zu gut, um schlecht zu sein

Berlin. Jens Lehmann schien das Spiel nicht zu reichen. Der Berater von Herthas Investor Lars Windhorst schaute auf der Tribüne des Olympiastadions immer wieder auf sein Handy, wo er parallel zur Berliner Partie gegen Wolfsburg das Match seines Ex-Klubs Arsenal gegen Manchester United verfolgte. Dass die „Gunners“ am Sonntagabend knapp gewannen, wird den früheren Nationaltorwart sicher erfreut haben, aber gern hätte man gewusst, ob selbiges auch für Herthas 1:1 galt. Oder zumindest, ob Lehmann registrierte, wie Trainer Bruno Labbadia das Spiel seiner Elf in geordnete Bahnen lenkte.

Eines wird Lehmann (50) ja auf keinen Fall entgangen sein, nämlich dass Hertha in der Bundesliga einen äußerst mäßigen Start hingelegt hat. Das jüngste Remis markierte zwar das Ende einer vier Spiele währenden Niederlagenserie, doch für Kritiker fand sich auch so noch genug Futter.

Hertha BSC so schlecht wie seit 2009 nicht mehr

Tatsächlich liest sich die Bilanz ja ernüchternd, denn so schlecht wie aktuell (vier Punkte, Tabellenplatz 14) stand Hertha nach dem sechsten Spieltag zuletzt in der Saison 2009/10 da. Das Ende ist bekannt – damals musste Trainer Lucien Favre nach sechs Pleiten in Serie gehen, schlussendlich stiegen die Berliner ab.

Dass es in diesem Jahr ähnlich böse ausgeht, steht allerdings nicht zu befürchten, denn gegen Wolfsburg bestätigte sich der Eindruck aus dem vorangegangen Auftritt in Leipzig. Immer mehr scheint sich das junge und neu zusammengestellte Team zu finden, immer besser greifen die einzelnen Mannschaftsteile ineinander. So kompakt und stabil wie in der starken zweiten Halbzeit am Sonntag wirkte die Elf in dieser Saison vielleicht noch nie.

Labbadia hatte daran seinen Anteil, weil er entscheidende Änderungen vornahm. Spätestens nach Wolfsburgs Ausgleichstreffer (20. Minute) war sein Team bedenklich ins Schwimmen geraten, also verdichtete der Trainer das Mittelfeld. Zehner Vladimir Darida rückte nach hinten und die Außenbahnspieler nach innen, alle dahinter schoben im Verbund weiter nach vorn. Die Folge: Hertha – von Labbadia phasenweise lautstark dirigiert – ließ dem Gegner fortan deutlich weniger Platz.

„Die Entwicklung im Spiel hat mir gefallen“, sagte der Coach, und ähnliches dürfte für die Fortschritte im Allgemeinen gelten. Trotzdem wird Labbadia nicht müde zu mahnen. „Wir dürfen uns nicht zurücklehnen, sondern müssen konsequent dranbleiben“, forderte er, „dann werden wir auch dafür belohnt.“

Auf Tousart muss Hertha BSC wohl vorerst verzichten

Als echte Bereicherung erwies sich am Sonntag Debütant Mattéo Guendouzi (21). Die Arsenal-Leihgabe ersetzte nach einer knappen Stunde den angeschlagenen Lucas Tousart und war trotz fehlender Spielpraxis auf Anhieb enorm präsent. „Er hat Bälle gefordert, ist an Leuten vorbeigegangen und hat einfache, klare Pässe gespielt“, lobte der Trainer, „das hat uns noch mal Stabilität gebracht.“ Für den Franzosen scheint zu gelten, was eigentlich auch für Hertha als Team gilt: Die Analgen sind zu gut, um schlechte Spiele zu machen.

Dass Guendouzi im kommenden Heimspiel beim FC Augsburg am Sonnabend (15.30 Uhr) von Beginn an spielt, scheint seit Montag übrigens ein Stück wahrscheinlicher. Bei Tousart wurde zwar keine Bänderverletzung diagnostiziert, dennoch muss der Franzose einige Tage pausieren. Ein Einsatz in Augsburg sei „eher unwahrscheinlich“, teilte der Klub mit. Womit sich die Tür für Guendouzi weit öffnet.

Daran, dass der Weg nun linear nach oben führt, glaubt Labbadia allerdings nicht. Selbst 2018/19 in Wolfsburg, als er den VfL in die Europa League führte, hatte er zu Saisonbeginn eine Serie von sechs Spielen ohne Sieg (drei Remis) erlebt, nach dem elften Spieltag dümpelte das Team auf Tabellenplatz zwölf umher. „Rückschläge gibt es immer wieder“, sagte er: „Wichtig ist nur, dass man in solchen Phasen Ruhe bewahrt.“

