Hertha BSC: Sonderlob für Debütant Guendouzi

Berlin. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Franzosen hatte sich Herthas Trainer Bruno Labbadia eigentlich anders vorgestellt, doch das Schicksal des einen ermöglichte zumindest das Debüt des anderen. Weil Sechser Lucas Tousart beim 1:1 gegen Wolfsburg mit Knieproblemen ausgewechselt werden musste, kam Arsenal-Leihgabe Matteo Guendouzi am Sonntagabend im Olympiastadion zu seiner Premiere in Blau-Weiß.

Mit der Leistung des Last-Minute-Zugangs war der Coach hochzufrieden. „Das war ein guter Einstand“, sagte Labbadia, zumal man nicht vergessen dürfe, dass der 21-Jährige unlängst elf Tage in Quarantäne weilte. „Man hat gesehen, dass er ein sehr ballsicherer Spieler ist, der uns eine Note bringt, die wir brauchen: Ballsicherheit, einfache klare Pässe über vier, fünf Meter. Das hat uns gutgetan.“

Zugang von Hertha BSC bringt 18 von 19 Pässen an den Mann

Die Zahlen untermauerten diesen Eindruck. In 33 Minuten kam der zentrale Mittelfeldspieler auf 29 Ballkontakte – Guendouzi gewann 43 Prozent seiner Zweikämpfe und brachte 18 seiner 19 gespielten Pässe an den Mann. Zum Vergleich: Der defensivere Tousart hatte in den 57 Minuten zuvor 27 Ballkontakte vorzuweisen, bei 50 Prozent Zweikampfquote und 20 Pässen, von denen 15 den Mitspieler erreichten.

„Matteo muss jetzt natürlich erst in einen Rhythmus kommen“, sagte Labbadia, „das ist etwas, was er noch gar nicht haben kann – das wissen wir. Ob Guendouzi im nächsten Spiel beim FC Augsburg (Sonnabend, 15.30 Uhr) schon eine Option für die Startformation ist, dürfte auch von der Diagnose bei Tousart abhängen. „Er hat einen Schlag aufs Knie bekommen“, erklärte Labbadia: „Es ist das Innenband, wir müssen sehen, ob es am Montag wieder geht oder nicht.“

