Matheus Cunha schenkt Hertha BSC ein Pünktchen Hoffnung

Foto: Kevin Voigt via www.imago-images.de / imago images/Jan Huebner

Hertha BSC holt erstmals in dieser Saison einen Zähler im Olympiastadion, doch gegen Wolfsburg wäre noch mehr drin gewesen.

Berlin. Die Zuschauer sind wieder weg, dafür ist der Erfolg ins Olympiastadion zurückgekehrt: Dank eines Treffers von Matheus Cunha (6. Minute) hat Hertha BSC am Sonntagabend den ersten Heim-Punkt der laufenden Saison eingefahren. Gegen den VfL Wolfsburg musste sich der Fußball-Bundesligist allerdings mit einem 1:1 (1:1) zufriedengeben – der erhoffte Sieg nach zuvor vier Niederlagen in Folge blieb ein frommer Wunsch. Dabei wäre ein Dreier durchaus möglich gewesen, doch Dodi Lukebakio (53.) und Jhon Cordoba (72., 81.) vergaben in einem intensiven Schlagabtausch mit den Niedersachsen beste Gelegenheiten.

„Wir hätten es heute verdient gehabt, mit einem Dreier nach Hause zu gehen, aber wir haben die Tore nicht gemacht“, sagte Hertha Niklas Stark. Immerhin: In der Tabelle verbesserten sich die Berliner auf Rang 14.

Nach dem mutmachenden 1:2 in Leipzig hatte Labbadia auf Änderungen in der Startelf verzichtet – Arsenal-Leihgabe Matteo Guendouzi blieb nach seiner ersten Trainingswoche zunächst auf der Bank. „Wir wollten den Jungs vertrauen geben, die es in Leipzig gut gemacht haben“, erklärte der Coach. Eine Maßnahme, die zu mehr Stabilität führen sollte.

Dem Brasilianer gelingt sein drittes Saisontor für Hertha BSC

Tatsächlich erwischte Hertha den besseren Start, schon nach sechs Minuten gingen die Berliner in Front: Nach einem öffnenden Diagonalball von Lucas Tousart bat Dodi Lukebakio an der rechten Strafraumkante Jerome Roussillon zum Tanz und bediente schließlich Cunha. Der Brasilianer rutschte bei seinem Linksschuss aus 16 Metern zwar aus, doch der Ball landete wohlplatziert unten links im Netz – 1:0 (6.). Für den Ausnahmekönner war es das dritte Saisontor, für Hertha der erste Heimtreffer dieser Spielzeit. Zur Erinnerung: Beim 1:3 gegen Frankfurt war der Eintracht ein Eigentor unterlaufen.

Trotz der Führung: Richtig in den Griff bekam Hertha die Partie nicht. Die bislang ungeschlagenen Wolfsburger kämpften sich ins Spiel und glichen nach erfolglosen Distanzschüssen von Josip Brekalo (17.) und Yannick Gerhardt (18.) im dritten Anlauf aus. Eine Hereingabe des Ex-Berliners Maximilian Philipp rauschte quer durch Herthas Sechszehner vorbei an Freund und Feind, ehe Ridle Baku von der Strafraumgrenze abzog. Oben rechts schlug es ein – 1:1 (21.).

Um die bis dahin passable Ordnung im Berliner Spiel war es damit vorerst geschehen. Die Hausherren wirkten plötzlich unsortiert und fahrig, was die Wolfsburger jedoch nicht zu nutzen wussten. Nach einer halben Stunde meldete sich Hertha zurück: Omar Alderete scheiterte per Kopf (29.), Lukebakio aus spitzem winkel am Außennetz (32) und Peter Pekarik aus der Distanz (33.), bevor es im VfL-Strafraum turbulent wurde.

Cordoba, Lukebakio und Boyata verpassen den Siegtreffer für Hertha BSC

Als Hertha-Verteidiger Alderete nahe des Elfmeterpunkts zu Boden ging, zeigte Schiedsrichter Martin Petersen zunächst auf eben jenen, nahm seine Entscheidung nach Ansicht der Videobilder aber zurück. Tatsächlich war die Szene in der Bewertung knifflig. Einerseits zuckte Alderete mit seinem Kopf zurück, weil das Bein von Wolfsburgs Wout Weghorst gefährlich in die Höhe schnellte, zum anderen fasste sich der Berliner ans Schienbein. Der eigentliche Kontakt hatte sich jedoch an den Füßen ereignet, wo Alderete gegen Weghorsts stehenden Schuh getreten hatte. Petersens Korrektur? Korrekt.

Nach der Pause setzte Hertha nach. Ein Cunha-Freistoß bereitete VfL-Keeper Koen Casteels noch wenig Mühe (50.), doch kurz darauf musste sich der Belgier mächtig strecken. Nach einer guten Seitenverlagerung von Cordoba bot sich Lukebakio in der rechten Strafraumhälfte die große Chance zur erneuten Führung, doch sein Landsmann lenkte den Schuss um den langen Pfosten (53.).

Nach einer knappen Stunde versuchte Labbadia, seine Elf weiter zu befeuern, brachte Zugang Matteo Guendouzi (21) für Tousart. Tatsächlich erwies sich die Arsenal-Leihgabe auf Anhieb als belebendes Element, nur fehlte den Berlinern vor dem Tor der Punch. Cordoba wurde bei einem Abschluss aus bester Position in letzter Sekunde von Wolfsburgs Maxence Lacroix gestört (72.), ehe der Kolumbianer freistehend weit am Ziel vorbeiköpfte (81.). Auch Abwehrchef Dedryck Boyata kam noch zu einem Hochkaräter, scheiterte aber ebenfalls per Kopf (84.). Auf der anderen Seite hatten die Berliner Glück, dass Weghorst (77.) und Xaver Schlager (90.+1) nicht präziser agierten. So blieb es beim Remis, über das sie sich bei Hertha nur bedingt freuen konnten.