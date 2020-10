Hertha BSC gegen Wolfsburg wird zum Duell der Brecher

Berlin. Einstecken mussten sie beide. Herthas Jhon Cordoba (27) bei Trainings-Frotzeleien mit seinen Berliner Teamkollegen Matheus Cunha und Omar Alderete – Wolfsburgs Wout Weghorst (28) bei einem Rüffel von seinem Coach Oliver Glasner. „Du musst hier nicht die Regeln festlegen“, rief ihm der VfL-Coach am Mittwoch auf dem Übungsplatz zu. Weil ihm neben dem Verhalten des Stürmers noch weitere Dinge missfielen, ließ er sein Team wenig später Strafläufe absolvieren.

Sorgen braucht man sich deshalb allerdings nicht zu machen, weder um Cordoba (1,88 m, 85 kg) noch um Weghorst (1,97 m, 84 kg). Die beiden wuchtigen Angreifer sind dafür bekannt, dass sie einiges einstecken können, davon abgesehen teilen sie selbst auch gern aus – am liebsten in Form von Toren. Cordoba kann in seinen fünf Einsätzen für Hertha bereits drei Treffer vorweisen, VfL-Goalgetter Weghorst hat in den jüngsten beiden Spielen ebenfalls wieder geknipst. Nicht unwahrscheinlich also, dass die beiden Brecher in Herthas Heimspiel gegen die Niedersachsen am Sonntag im Olympiastadion (18 Uhr, Sky) eine entscheidende Rolle spielen.

Wie wertvoll die beiden Stürmer sind, sollte man jedoch nicht nur an ihren Toren messen, denn mit dem Mix aus körperlicher Robustheit und Spielanlage prägen sie den gesamten Stil ihrer Teams. „Jhon ist ein Wandspieler, der die Bälle mit dem Rücken zum Tor sehr gut abschirmt“, sagt Hertha-Manager Michael Preetz über den Sommerzugang, für den er 15 Millionen Euro Ablöse an den 1. FC Köln zahlte. Damit bietet Cordoba seinen Kollegen nicht nur eine zuverlässige Anspielstation, sondern auch die Chance, um nachzurücken. Ein Profil, das sich Trainer Bruno Labbadia ausdrücklich gewünscht hatte.

Weghorst galt als Kandidat für Hertha BSC

Dass auch Weghorst als möglicher Kandidat für Hertha gehandelt wurde, kam nicht von ungefähr, schließlich hatte Labbadia den Niederländer 2018 an den Mittellandkanal geholt. Beide verbindet bis heute ein gutes Verhältnis (als Weghorst kürzlich zum zweiten Mal Vater wurde, gratulierte der Trainer per Telefon), doch erstens haftete dem Stürmer ein saftiges Preisschild an (Marktwert rund 30 Millionen Euro) und zum anderen flirtete er mit Tottenham Hotspur und seinem Traum von der Premier League.

Wolfsburgs Wout Weghorst (l.) hat gegen Hertha BSC in vier Spielen zweimal getroffen.

Foto: Joachim Sielski / picture alliance / Sielski-Press

Für Labbadia verkörpert Weghorst mehr als einen gewissen Spielertypen. Der Stürmer steht auch exemplarisch für die Kunst des Kaderbaus. „Man sieht, was möglich ist, wenn ein Team personell zusammenbleibt und weiter an bestimmten Punkten verstärkt wird“, sagt der Trainer: Weghorst, der für 10,5 Millionen Euro aus Alkmaar kam, habe sich in diesem Umfeld „unheimlich entwickelt“. Tatsächlich finden sich in der Bundesliga nur zwei Spieler, die in den vergangenen zwei Spielzeiten mehr Tore schossen als Weghorst (33 Treffer): ein gewisser Robert Lewandowski vom FC Bayern (56) und der frühere Leipziger Timo Werner (44).

Edel-Zugang Piatek spielt bei Hertha BSC nur noch eine Nebenrolle

Eine maßgebliche Größe für die Entwicklung eines erfolgreichen Teams liegt in Labbadias Augen in der Kontinuität. Beim VfL, wo „der Großteil der Stammspieler seit drei, vier Jahren zusammenarbeitet“, sehe man die Beständigkeit auf dem Rasen – „sie sind unheimlich stabil“, sagt der Coach. Noch ist der Vorjahressiebte in dieser Saison ungeschlagen. Dem gegenüber steht jedoch der Fakt, dass Wolfsburg auch erst einen Sieg vorzuweisen hat – ein 2:1 gegen Aufsteiger Bielefeld.

Das Beispiel Hertha BSC zeigt derweil, wie schwierig die Entwicklung einer Mannschaft ist, wenn es an Konstanz fehlt. Die Sommer-Abgänge der erfahrenen Leistungsträger Vedad Ibisevic und Per Skjelbred haben ein Führungsvakuum hinterlassen, das von den Neuen im Team noch nicht gefüllt wurde. Zudem passen nicht alle Zugänge der jüngeren Vergangenheit ideal in Labbadias Konzept. Stürmer Krzysztof Piatek (25), im Januar unter dem damaligen Coach Jürgen Klinsmann für 24 Millionen Euro (!) aus Mailand geholt, kommt seit Wochen nur noch als Joker zum Zug.

Für den Stürmer von Hertha BSC zählt der VfL zu den Lieblingsgegnern

Die Rolle im Sturm bekleidet stattdessen Cordoba, der seinen Wert nicht nur mit seinen Treffern in München und Leipzig unter Beweis stellte. Dass mit Wolfsburg nun einer seiner Lieblingsgegner nach Berlin kommt, freut den Kolumbianer. In fünf Spielen gegen den VfL traf er schon dreimal – gegen keinen aktuellen Bundesligisten netzte er häufiger. „Ich hoffe, dass ich diese Quote jetzt ausbauen kann“, sagt er.

Brauchen wird Hertha seine Qualitäten auf jeden Fall – sei es als Ball-Behaupter, um Räume zu schaffen oder als Torschütze. Auch Cordoba spürt: Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie steigt der Druck. „Wir brauchen Punkte und wollen unsere Situation verbessern“, sagt der Angreifer: „Gegen Wolfsburg wollen wir damit anfangen.“

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.