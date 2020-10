Sind bei Hertha BSC aller guten Dinge drei?

Berlin. Es ist schon ein paar Jahre her. Vier, um genau zu sein. Damals, in der Saison 2016/17 war Hertha BSC eine echte Macht im Olympiastadion. Unter Trainer Pal Dardai sammelte der Fußball-Bundesligist zwölf Siege in 17 Heimspielen. Der Lohn war am Ende Platz sechs und die Qualifikation für die Gruppenphase in der Europa League.

Eine Bilanz, an die sie in Westend in den vergangenen Jahren nicht annähernd anknüpfen konnten. Weder in der Tabelle, noch bei der Heimsieg-Statistik. In dieser Saison warten die Berliner bislang vergeblich auf die ersten drei Punkte im heimischen Stadion. Die ersten beiden Anläufe gegen Frankfurt (1:3) und Stuttgart (0:2) gingen gehörig schief.

Nach dem Re-Start überzeugte Hertha BSC zu Hause

Aber am Sonntag, wenn der VfL Wolfsburg zu Gast ist (18 Uhr. Sky), da soll endlich alles besser werden. „Ich will gewinnen“, macht Bruno Labbadia am Freitag deutlich. Nicht nur weil es gegen seinen Ex-Klub geht. „Die Mannschaft braucht das, es würde uns allen gut tun“, weiß der Trainer. Denn trotz teils passablen Leistungen wie in Leipzig (1:2) oder überraschenden Auftritten wie in München (3:4) dürfte sich die Laune nach vier Spielen ohne Punkte langsam dem trüben und nasskalten Herbstwetter anpassen.

Bleibt die Frage, warum sich Hertha auf heimischem Rasen so schwer tut. Fremdelt die Mannschaft etwa mit der so ungewohnten Atmosphäre im (fast) leeren Olympiastadion? „Das haben wir ja auch schon in der alten Runde gehabt“, erklärt Trainer Labbadia, im Frühjahr nach dem Re-Start, „und da hat’s zu Hause gut funktioniert.“ Damals holten die Berliner drei von vier möglichen Siegen im eigenen Stadion.

Neun Punkte, die im Abstiegskampf eine Menge wert waren. Und ein Blick gen Osten zeigt, wie wichtig es in der Endabrechnung sein kann, im heimischen Rund zu punkten. Stadtrivale 1. FC Union sammelte 27 seiner 41 Klassenerhalts-Zähler in der Alten Försterei. Auswärts reichte es nur für 14 Punkte. Hertha hingegen verteilte seine 41 Punkte am Ende fast zu gleichen Teilen (21 heim, 20 auswärts).

Wolfsburg kommt mit guter Auswärts-Statistik zu Hertha BSC

Die Mannschaft um Kapitän Dedryck Boyata scheint sich in fremden Gefilden offensichtlich ein wenig wohler zu fühlen. Das haben die Leistungen in Leipzig, in München und der Sieg zu Saisonbeginn in Bremen recht deutlich gezeigt. „Wenn man die nackten Fakten sieht, muss man schon sagen, dass wir uns auswärts besser präsentiert haben als zu Hause“, gibt Labbadia zu. „Das wollen wir ändern am Sonntag.“

Der Blick in Wolfsburgs Auswärts-Statistik taugt allerdings nicht wirklich als Mutmacher. In der vergangenen Saison holte die Werkself 30 ihrer insgesamt 49 Punkte außerhalb der Autostadt. Und ist in dieser Spielzeit nach vier Unentschieden und einem Sieg gegen Bielefeld noch ungeschlagen.

Vielleicht hilft es der Mannschaft ja tatsächlich, dass sie – wie schon nach dem Re-Start im Mai – wieder komplett ohne Unterstützung auskommen muss. Hertha entschied sich schon gegen Wolfsburg komplett auf Fans zu verzichten, obwohl die Vorgabe der Bundesregierung zu Geisterspielen erst ab Montag gilt. „Es macht grundsätzlich wenig Sinn vor dem Hintergrund, dass ab Montag das ganze Land runtergefahren wird, jetzt noch mal auf eine höhere Zuschauerzahl zu pochen“, sagte Manager Michael Preetz am Freitag.

Hertha BSC verliert zweistelligen Millionenbetrag

Zumal nach der neuen Verordnung des Berliner Senats sowieso nur 500 Teilnehmer erlaubt wären. Das Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) plant im roten Pandemie-Level, in dem sich die Klubs wegen der landesweit hohen Infektionszahlen befinden, mit 400 Personen, die für die Durchführung der Partien benötigt werden. Da blieben gerade mal 100 Plätze für Fans übrig.

Hertha hatte sowieso schon mit einem Zuschauerausschluss bis Saisonende kalkuliert, um auf die finanziellen Defizite vorbereitet zu sein, wie der Verein am vergangenen Sonntag auf der Mitgliederversammlung erklärt hatte. Mit der Rückkehr zu Geisterspielen muss der Hauptstadtklub einen Einnahmeverlust im mittleren zweistelligen Millionenbereich hinnehmen.

Hertha-Manager Preetz mit Unverständnis zur Geisterspiel-Rückkehr

Den Schritt findet Manager Preetz vor allem „schade für die gesamte Liga“. Es sei ganz eindeutig klar geworden, „dass die Spiele funktioniert haben, dass das Hygienekonzept funktioniert hat, dass kein einziger Fall bekannt ist, in dem sich ein Zuschauer angesteckt hat.“ Die Entscheidung der Politik zur Eindämmung der sich verschärfenden Pandemie trage man aber dennoch selbstverständlich mit.

Immerhin muss die Bundesliga nicht wie im März komplett pausieren. Es darf weitergehen. Wie? Davon hat Herthas Trainer Labbadia eine genaue Vorstellung: „Wir wollen unseren ersten Heimsieg einfahren.“

