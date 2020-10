Kolumne Immer Hertha: Der Belastungstest kommt erst noch

Berlin. Und, wie hätten Sie entschieden? Sollten die Tore vor den Fußballstadien wieder verrammelt werden oder lieber geöffnet bleiben – und wenn ja, für wie viele Zuschauer? Ist das Ansteckungsrisiko bei einem Besuch im Olympiastadion und in der Alten Försterei vertretbar? Oder sollten die Profis gefälligst die Füße stillhalten und vor leeren Rängen spielen? Reicht doch schließlich, wenn die TV-Millionen fließen…

Ich will ehrlich sein: Mir persönlich fällt es nicht leicht, eine klare Position zu diesen Fragen zu beziehen. Einerseits verstehe ich die Sorgen der politisch Verantwortlichen, die bei jedem Blick auf die Coronazahlen ahnen, dass die Kapazität der Krankenhäuser bald ans Limit kommen könnte – nämlich dann, wenn alles weiterläuft wie bisher. Also braucht es Einschränkungen, doch jene sind auch so schon schwer genug zu vermitteln. Wenn andere Branchen mit dem Zeigefinger auf den Profi-Fußball zeigen können („die dürfen doch auch!“), macht das die Sache nicht leichter, daran ändert auch die Tatsache nichts, dass der Vergleich durch die jeweiligen Rahmenbedingungen meist nicht gerechtfertigt ist.

Genauso verstehe ich den Frust im Fußballer-Lager, wo man mit großem Aufwand ein umfassendes Hygienekonzept entwickelt hat, das nicht nur in der Theorie für gut befunden wurde, sondern sich bislang auch in der Praxis bewährt hat. Noch hat sich kein Spiel als Infektionsherd erwiesen, und wer in den vergangenen Wochen bei einem Heimspiel von Hertha BSC weilte, sah tatsächlich kaum Gefahr. Abgesehen davon, dass es sich um eine Freiluftveranstaltung handelte, herrschte unter den 5000 Menschen am und im Stadion hohe Disziplin. Abstand, Maske, Hygieneregeln – dieser Dreierpack war allgegenwärtig. Das Ergebnis war eine Kulisse, die mit der alten Normalität wenig zu tun hatte, aber zumindest verantwortungsvoll und funktional war.

Pro und Contra - selbst aus Sicht der Klubs

Zweifel bleiben trotzdem, denn ein Nadelöhr entsteht nun mal bei der An- und Abreise der Zuschauer. In der U- und S-Bahn mag dann zwar weniger los sein als in der täglichen Rushhour, doch der Besuch eines Fußballspiels lässt sich – anders als der Weg zur Arbeit – leicht vermeiden.

Selbst aus Sicht der Klubs gibt es Pro- und Contra-Argumente. Einerseits sind Spiele vor einem ausgedünnten Rumpf-Publikum finanziell ein Zuschussgeschäft, außerdem hält sich die Wucht der wenigen Fans in Grenzen, sodass von einem Heimvorteil kaum die Rede sein kann (zumal sich Hertha zu Hause ohnehin mal wieder schwertut). Dem gegenüber steht der Wunsch, die Bindung zu den treuesten Fans aufrecht zu erhalten, für die das 14-tägige Stadionerlebnis oft ein Anker ihres Alltags ist. Hier trifft man sich, hier kennt man sich, hier pflegt man Kontakte – Fußball ist eben weit mehr als ein Teil der Unterhaltungsindustrie, sondern fungiert in vielen Fällen als sozialer Kitt und emotionales Zuhause. Dass darüber hinaus auch liebgewonnene Sponsoren und Partner bei der Stange gehalten werden sollen, ist ein weiterer Faktor.

Zu Beginn der Pandemie hat der Fußball mit seinem vorbildlichen Hygienekonzept bewiesen, dass man sich mit dem Virus arrangieren kann, zumindest vorübergehend. Nun aber drohen neue Probleme, und wenn man ehrlich ist, zählt eine weitere Phase mit Spielen ohne Publikum eher zu den kleineren Übeln. Wirklich kritisch wird es, wenn – wie zuletzt – immer mehr Spieler mit dem Coronavirus infiziert sind. Sollten in der Folge ganze Teams in Quarantäne müssen, wäre der gesamte Spielbetrieb in Gefahr. Ähnliches gilt für den Fall, dass die Testkapazitäten knapp werden, schließlich befinden sich sämtliche Mannschaften in Dauer-Kontrolle. Und eines hatten DFL-Boss Christian Seifert schon im April und Mai unmissverständlich klar gemacht: Sollte es in den Laboren zu Engpässen kommen, werde man aufhören, zu testen und zu spielen. Führt man sich dieses Szenario, das nicht wenige Klubs in existenzielle Nöte treiben würde, vor Augen, ist die Antwort auf die Frage nach den Geisterspielen vielleicht gar nicht mehr so wichtig.