Zugang Guendouzi greift bei Hertha BSC an: Und jetzt Attacke

Berlin. Matteo Guendouzi fällt auf – und das nicht nur wegen der wehenden Locken, mit denen er über den Schenckendorffplatz rennt. Schon in seinem ersten Training in Berlin ist zu erkennen: Der 21 Jahre alte Franzose, den Hertha am letzten Tag der Transferperiode auf Leihbasis vom FC Arsenal holte, verfügt nicht nur über ein bemerkenswertes Ballgefühl, sondern verkörpert auch etwas, was dem Fußball-Bundesligisten oft abgeht: Präsenz und eine gewisse Verve.

„Er ist ein Spieler, der gern Bälle verteilt“, sagt Herthas Trainer Bruno Labbadia, „jemand, der den Ball immer wieder fordert und eine hohe Ballsicherheit hat.“ Eine Beschreibung, die aus Guendouzis Mund bei seinem ersten virtuellen Medientermin am Dienstag ganz ähnlich klingt.

„Ich mag es einfach, den Ball zu haben“, sagt der zentrale Mittelfeldspieler, „ich passe aber auch gern und möchte das Spiel schnell machen.“ Auf dem Trainingsplatz ist dieser Attacke-Modus des 1,85-Meter-Mannes schon zu erahnen, sei es durch seine gute Passschärfe oder seine raumgreifenden Schritte. Doch ehe er weiter über Fußball sprechen darf, wird er – na klar – erst mal zu seiner markanten Haarpracht befragt. „Ich habe diese Frisur, seitdem ich klein bin“, sagt er lächelnd, „und ich werde sie wohl behalten, bis ich Haarausfall bekomme.“ Das dürfte dauern.

Der Franzose erlebt bei Hertha BSC einen Stolperstart

Die Verantwortlichen des FC Arsenal rauften sich indes häufig die Haare, denn in London galt Guendouzi zuletzt als Problemfall. Trainer Mikel Arteta haderte mit Einstellung und Disziplinlosigkeiten des Ausnahmetalents, verpasste ihm mehrfach Denkzettel und strich ihn schlussendlich aus dem Kader. Ein Schicksal, das ihn mit Ex-Nationalspieler Mesut Özil verbindet, zu dem er in London „ein sehr gutes Verhältnis“ pflegte. Immerhin: Dass ihm Özil über die Bundesliga „nur Gutes“ berichtete, dürfte geholfen haben, um einen der vielversprechendsten Youngster Europas zu Hertha zu locken.

„Bei so einem Spieler geht nur dann ein Fenster auf, wenn es irgendwo ein Problem gab“, sagte Labbadia schon vor Wochen. Sprechen will Guendouzi über die delikaten Angelegenheiten bei Arsenal nicht, Nachfragen umdribbelt er so entschlossen wie seine Gegner auf dem Platz. Kein schlechtes Wort, kein Blick zurück, stattdessen alle Schalter auf Zukunft – das ist die Marschroute, mit der er in Berlin antritt. Nur wurde er auch hier zunächst gebremst.

Auf seine Vertragsunterzeichnung am 5. Oktober folgte ein sportlich erfolgreicher Länderspieltrip, auf dem Guendouzi endlich wieder Spielpraxis sammelte. Das Problem: Zu Hertha kehrte er mit einer Corona-Infektion zurück, sodass er zehn Tage in häuslicher Quarantäne weilen musste. Für Spieler und Klub ein Dämpfer, der eine schnelle Integration unmöglich machte.

Dem Zugang von Hertha BSC fehlt Spielpraxis

Statt auf dem Platz absolvierte Guendouzi zweimal pro Tag ein Cyber-Training per Videoschalte mit einem Fitnesscoach. „Ich habe selten so intensiv gearbeitet“, sagt er: „Es war wichtig, eine andere Person zu sehen, körperlich fühle ich mich im Grunde besser als je zuvor.“ Für ein Debüt im Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg (18 Uhr, Sky) sei er „zu 200 Prozent bereit“. Eine Option, die Labbadia zumindest nicht ausschloss. „Mal schauen, wie schnell er reinkommt“, sagt der Coach.

Helfen soll dabei Lucas Tousart, den Guendouzi aus Frankreichs U21 kennt. „Wir sind sehr gut befreundet und haben schon oft miteinander gespielt“, sagt er, „wir kennen unsere Stärken und Schwächen und können so miteinander arbeiten, dass der andere profitiert.“ Ein Mechanismus, den er auch mit seinen neuen Kollegen entwickeln muss, je eher, desto besser.

Im Training beobachtet Guendouzi das Geschehen mit wachem Blick, sprechen hört man ihn jedoch selten. Noch scheint er sein zweifellos vorhandenes Temperament zu zügeln, vorerst bleiben seine Aktionen etwas vage – genauso wie seine Aussagen. Mit Hertha wolle er so viele Spiele wie möglich gewinnen und sich auch persönlich weiterentwickeln. Nun ja.

Der Leihspieler von Hertha BSC hat einen Marktwert von 32 Millionen Euro

Wie er als Typ tickt? Er gehe gern in Restaurants und schaue gern Fußball, sagt Guendouzi, außerdem habe er eine Partnerin. Seine Familie lebt in Paris, wo die Corona-Zahlen noch rasanter in die Höhe schnellen als hierzulande, doch allzu viel Sorge bereitet ihm die Pandemie nicht. „Es bringt nichts, wenn ich hier sitze und Angst habe“, sagt er: „Wir müssen mit dem Virus leben, die Regeln befolgen und uns an die Einschränkungen gewöhnen.“

Wie schnell sich Guendouzi an die Bundesliga gewöhnt, wird spannend zu beobachten sein. Sein enormes Potenzial ist unbestritten – dass sein Marktwert zuletzt mit 32 Millionen Euro beziffert wurde, spricht für sich. Der Last-Minute-Zugang hat das Zeug zum Shootingstar, könnte Hertha ein markantes Gesicht geben und im Idealfall zu einer besseren Version von Marko Grujic werden, der Fans und Verantwortliche in seinem ersten Berliner Jahr verzückt hatte. Zur Erinnerung: Auch der Serbe kam 2018 als Leihspieler. Und so wie Guendouzi erst auf den letzten Drücker.

