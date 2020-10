Hertha BSC macht knapp 60 Millionen Euro Minus

Berlin. Überraschend kommen die Zahlen nicht, aber sie belegen schonungslos, wie empfindlich die Corona-Pandemie auch Hertha BSC getroffen hat. Im Jahresabschluss zum 30. Juni 2020, die Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller auf der Mitgliederversammlung am Sonntag vorstellte, wies die Profi-Abteilung des Berliner Fußball-Bundesligisten einen Fehlbetrag von 59 Millionen Euro aus.

Zustande kommt das saftige Defizit durch zwei Faktoren: Einerseits entstanden infolge der Corona-Pandemie Mindereinnahmen von 35,7 Millionen Euro. Zum anderen investierte der Hauptstadtklub in der vergangenen Saison so viel in neue Spieler wie nie zuvor. Die erhöhten Personalaufwendungen werden mit 13 Millionen Euro beziffert.

Allein im zurückliegenden Wintertransferfenster hatte Hertha für 77 Millionen Euro eingekauft (Lucas Tousart, Krzysztof Piatek, Matheus Cunha, Santiago Ascacibar), allerdings werden die Ablösesummen verteilt über mehrere Tranchen gezahlt. „Wir befinden uns einfach in einer Investitionsphase“, sagte Schiller.

Hinzu kommen die eingangs erwähnten Effekte der Corona-Pandemie – neben ausbleibenden Zuschauer- und Hospitality-Einnahmen auch fehlende Transfererlöse. „Der Transfermarkt“, sagte Schiller, „ist fast vollständig zum Erliegen gekommen.“

Verbindlichkeiten von Hertha BSC wachsen auf gut 140 Millionen Euro

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 181,2 Millionen Euro. Der Großteil von 80 Millionen Euro besteht aus Personalkosten, rund 70 Millionen Euro davon entfallen auf die Lizenzspielerabteilung.

Aus der Ertragsseite verzeichnen die Berliner Gesamteinnahmen in Höhe von 122,2 Millionen Euro. Den Löwenanteil stellen mit 65,6 Millionen Euro die TV- und Hörfunkgelder. Der zweitgrößte Posten stammt mit 33,1 Millionen Euro aus Werbung und Handel. Erfreulich aus Klub-Sicht: Fast alle Werbepartner verzichteten trotz der Geisterspiele auf Rückzahlungen, zudem verzeichnete Hertha eine deutliche Zunahme beim Online-Verkauf von Trikots und Merchandise-Artikeln.

In der Bilanz der Profiabteilung (Hertha BSC GmbH & Co. KGaA) steigen die Verbindlichkeiten durch das aktuelle Minus auf stolze 141,7 Millionen Euro. Schiller betont allerdings: „Wir sind einer der Vereine mit der höchsten Cash-Position und einer sehr guten Eigenkapital-Ausstattung.“ Das Anlagevermögen beläuft sich auf 203,6 Millionen Euro, das Umlaufvermögen auf 92,6 Millionen Euro. Das Eigenkapital umfasst 146,7 Millionen Euro.

Hertha BSC kalkuliert bis Saisonende ohne Zuschauereinnahmen

Dass sich die Eigenkapital-Ausstattung in dieser Saison nochmals verbessern wird, liegt am Investment von Lars Windhorst und seiner Tennor Holding. Mit der letzten noch ausstehenden Tranche in Höhe von 100 Millionen Euro, die Hertha zeitnah erhält, hat der Geldgeber seit Sommer 2019 insgesamt 374 Millionen Euro in den Klub gepumpt. Ein weiteres Investment ist derzeit nicht geplant, genauso wenig wie ein Börsengang, den Windhorst in der Vergangenheit mehrfach thematisiert hatte.

Der vorsichtshalber kalkuliert Hertha bis zum Saisonende ohne Zuschauereinnahmen. „Die weitere Entwicklung der Pandemie kann man nicht seriös vorhersagen“, betonte Schiller, „deshalb sind wir gut beraten, Ressourcen aufzubauen, um die noch nicht absehbarer Dauer der Pandemie zu meistern.“ Für die Saison 2020/21 rechnet der Klub erneut mit einem Einnahmeverlust im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Eine weitere Großoffensive auf dem Transfermarkt wird es daher nicht geben, zumal Hertha in der jüngsten Wechselperiode im Sommer weitere 33,5 Millionen für neue Spieler ausgab. „Wir haben noch nicht alle Mittel ausgeschöpft, aber wir werden nicht in ähnlichem Maß investieren wie im letzten Jahr“, stellte Schiller klar.

Finanz-Chef sieht Hertha BSC im Ligavergleich gut aufgestellt

Im Liga-Vergleich sieht er Hertha weiterhin gut aufgestellt, wenngleich er den Klub bei den Einnahmeverlusten aufgrund der fast komplett ausgebliebenen Transfererlöse „am oberen Rand“ verortet.

Bauchschmerzen bereitet ihm eher die Lage der Liga. „Dass es eine ernste Situation ist, steht außer Frage“, sagte er mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Bundesliga sei deshalb gefordert, geeignete Maßnahmen und Instrumente zu finden. Das System funktioniere nur, wenn alle Teilnehmer wettbewerbsfähig blieben.

„Ich kann mir gut vorstellen, dass das Thema Solidarität in den nächstem Monaten noch mal ganz anders gefragt sein kann“, meinte Schiller. Die Finanzkraft der Liga sei insgesamt groß, allein schon wegen der stolzen Medieneinnahmen. „Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind so stabil, dass wir das gemeinsam durchstehen“, sagte Schiller, „davon bin ich überzeugt.“

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.