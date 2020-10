Hertha BSC hat eine gefährliche Herzschwäche

Berlin. Er kann es ja. Wer wissen will, weshalb Hertha BSC im Januar 25 Millionen Euro für Lucas Tousart bezahlt hat, muss sich nur seinen Auftritt gegen Juventus Turin anschauen. Im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals im Februar zählte der Franzose, damals noch im Dress von Olympique Lyon, zu den besten Akteuren auf dem Platz, glänzte als bissiger Balleroberer, umsichtiger Stratege und Siegtorschütze. Mehr noch: Sein Treffer lieferte ein schönes Beispiel dafür, warum ihn Herthas Manager Michael Preetz verpflichtet hatte. Binnen weniger Sekunden bewies Tousart eine ausgeprägte Antizipationsgabe, bemerkenswertes Gespür für den Raum und gutes Timing.

Sein anschließender Jubellauf zur Eckfahne dürfte zu den seligsten Momenten seiner Karriere zählen, nur hat man ihn in Berlin noch nicht ansatzweise so glücklich gesehen wie damals Ende Februar. „Ich bin sicher, dass wir ihn in den nächsten Wochen und Monaten noch stärker erleben werden“, sagt Trainer Bruno Labbadia, „aber das brauchen wir auch.“

Coach von Hertha BSC sieht beim Zugang „stetige Entwicklung“

Eigentlich sollte Tousart (23) ja Herthas neues Herzstück sein, als Schnittstelle zwischen Abwehr und Angriff im zentralen Mittelfeld den Puls bestimmen. Noch ist davon jedoch wenig zu sehen, beim jüngsten 0:2 gegen Stuttgart war Tousart kein Taktgeber, sondern eher Teil einer gefährlichen Rhythmusstörung. Statt sich zu zeigen und im schleppenden Spielaufbau Optionen anzubieten, wirkte es phasenweise so, als würde sich der Berliner Rekord-Einkauf verstecken. Ein Auftritt, der Labbadia nicht gefiel, aber nichts daran ändert, dass der Trainer große Stücke auf den Sechser hält.

„Wenn wir das Stuttgart-Spiel ausklammern, sehe ich bei Lucas eine stetige Entwicklung“, sagt der Coach: „Er ist extrem willig und arbeitet jeden Tag sehr intensiv, aber wir wussten, dass er eventuell Zeit braucht. Die müssen wir ihm auch geben.“ Dass Frankreichs Ligue 1 schon bald nach Ausbruch der Corona-Pandemie den Betrieb einstellte, verfolgt Tousart bis heute. „Er hat vier Monate lang fast kein Fußball gespielt“, gibt Labbadia zu bedenken, und tatsächlich blieb die Spritzigkeit, die er bei seinem Torjubel gegen Juventus zeigte, bislang nur eine Erinnerung.

Im Training von Hertha BSC wirkt der Franzose mutiger

So richtig angekommen scheint Tousart noch nicht in Berlin. Im Training wirkt er zwar keinesfalls isoliert, scherzend oder im Gespräch mit seinen Teamkollegen sieht man ihn allerdings kaum. Nichts, was einem größere Sorgen bereiten muss, schließlich muss sich die Mannschaft nach den zahlreichen Zu- und Abgängen noch finden. Dass Tousart erstmals in einem fremden Land lebt und die Sprache noch nicht beherrscht, darf man ebenfalls nicht vergessen, gleichwohl müsste er die wichtigsten Fußball-Vokabeln allmählich beherrschen. Noch aber greift Torhüter Alexander Schwolow im Zweifel lieber zum französischen „Attention“.

Auffällig ist: Auf dem Schenckendorffplatz traut sich Tousart schon mehr zu als im Ernstfall. Die wohltemperierten Diagonalbälle, die er im Training schlägt, würden Hertha wohl auch in der Bundesliga helfen, doch dort war er bislang nur selten ein prägender Faktor. In der zweiten Halbzeit gegen Frankfurt (Endstand 1:3) biss er sich in die Partie, versuchte Verantwortung zu übernehmen. Eine Momentaufnahme, auf die sich aufbauen lässt.

Was die Laufleistung betrifft, zählt Tousart bereits zu den besten der Liga – bei den abgespulten Kilometern pro 90 Minuten liegt der Berliner mit 12,77 km auf Platz zwei hinter Bielefelds Marcel Hartel (13,09 km). In der Regel weist er pro Partie mehr als 50 Ballkontakte auf, bei einer Passquote von gut 80 Prozent. Die Zweikampfquote kann sich (wenn man die Partien gegen den FC Bayern und Stuttgart ausklammert) mit mindestens 50 Prozent ebenfalls sehen lassen, nur blieben entscheidende Aktionen die Ausnahme.

Viele Veränderungen im Mittelfeld von Hertha BSC

Ob es sich dabei um ein echtes „Herzproblem“ handelt oder Tousart auch deshalb zu kämpfen hat, weil es im System um ihn herum hakt? Darüber lässt sich trefflich diskutieren – zumindest waren die Abstimmungsschwierigkeiten zuletzt unübersehbar. Das wiederum könnte auch den wechselnden Formationen geschuldet sein, die zum Teil das Resultat von Verletzungen waren. Mal spielte Tousart in einem Dreiermittelfeld mit Vladimir Darida und Niklas Stark, mal in einem zentralen Duo mit Darida oder Mittelstädt.

Wer weiß, womöglich braucht Tousart einfach noch mehr Zeit. Oder einen anderen Schrittmacher an seiner Seite, einen, mit dem er besser harmoniert. Landsmann Matteo Guendouzi, Herthas Last-Minute-Zugang vom FC Arsenal, soll künftig die Rolle des Achters übernehmen, befindet sich aber noch in Corona-Quarantäne. Beide kennen sich aus Frankreichs U21, haben mehrfach miteinander gespielt. Nicht ausgeschlossen, dass Herthas EKG durch ihn bald besser aussieht – mit einem Herz, das gegnerische Bälle ansaugt, gefährliche Pässe ausspuckt und kraftvoll seine Arbeit verrichtet. So, wie es Tousart im Februar gegen Juventus getan hat.

