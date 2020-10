Wie sich Hertha BSC in Leipzig gegen den Sog stemmen will

Berlin. Eine kleine Gemeinheit ist es ja schon. Dass Hertha BSC ausgerechnet jetzt beim Tabellenführer antreten muss, wirkt gelinde gesagt suboptimal, denn ungleicher war das Duell gegen RB Leipzig wohl nie. Hier der Spitzenreiter aus Sachsen, torhungrig, erfolgreich und getragen vom Rückenwind frischer Champions-League-Erfolge; dort das strauchelnde Hauptstadtteam, das nach drei Niederlagen nach sich selbst sucht.

Hertha-Coach Bruno Labbadia hatte in dieser Woche alle Hände voll zu tun, um das abgeholzte Selbstvertrauen seiner Spieler wieder aufzuforsten. „Wir haben versucht, im Training eine gewisse Spielfreude reinzubringen“, erklärt der frühere Profi, „denn bei den Ergebnissen, die wir zuletzt hatten, geht ein bisschen die Leichtigkeit verloren.“ Spielformen und Tor-Abschlüsse zählten deshalb genauso zum Programm wie das konzentrierte Feilen an den vorhandenen Schwächen, vor allem in der Defensive.

Coach von Hertha BSC setzt auf Mix aus Spielfreude und harter Arbeit

Weil Hertha in vier Spielen bereits fünf Tore nach Standards kassierte, „haben wir zum Beispiel an Standardsituationen gearbeitet“, sagt Labbadia. Darüber hinaus bat er diverse Spieler zum Video-Studium, mahnte zudem „geschickteres Verhalten in den Zweikämpfen“ an. Das alles wird sein Team am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) beherzigen müssen, andernfalls droht den Berlinern der nächste Dämpfer.

Nun zählen Spiele gegen RB zu jenen Partien, die man durchaus verlieren kann, in Leipzig haben schon andere Federn gelassen. Entscheidender als das Ergebnis wird daher die Art und Weise sein, mit der Hertha auftritt. Eine ähnlich planlose und passive Darbietung wie zuletzt beim 0:2 gegen Stuttgart dürfte die Stimmen der Kritiker jedenfalls befeuern – und weitere Unruhe schüren.

Hertha BSC braucht eine ähnliche Leistung wie in München

Dass es auch anders geht, hat der Hertha-Jahrgang 2020/21 bereits bewiesen. „Wir müssen an die Leistung aus dem Spiel gegen die Bayern anknüpfen“, fordert Labbadia mit Blick auf das bemerkenswert knappe 3:4 in München Anfang Oktober. Oder an das bislang letzte Duell mit dem Red-Bull-Klub.

Schon sein drittes Spiel als Hertha-Coach hatte Labbadia Ende Mai nach Leipzig geführt, wo seine Elf dem Favoriten ein 2:2 abtrotzte. „Ich habe mir das Spiel noch mal angeschaut“, sagt er: „Damals sind wir sehr geschlossen aufgetreten und zum Teil auch sehr mutig. Außerdem haben wir trotz eines Rückstands nie aufgegeben.“ Kein Vergleich also zur jüngsten Pleiten gegen Stuttgart, als sich das Team vom frühen 0:1 komplett aus der Bahn werfen ließ.

Während es im Mai in großen Schritten aus dem Abstiegssumpf ging, muss Hertha aktuell aufpassen, nicht in den Tabellenkeller gezogen zu werden. Momentan stehen die Berliner auf Rang 15, was nach vier Spieltagen noch kein Drama ist. Wie schnell eine negative Dynamik aus Unzufriedenheit und Verunsicherung entstehen kann, wissen sie in Westend aber nur zu gut. Erst im Vorjahr hatte das Team, das über Jahre als krisenfest galt, den Sog des drohenden Abstiegsstrudels mit all seiner Kraft zu spüren bekommen.

Hertha BSC spielt in Leipzig vor 999 Zuschauern

Umso wichtiger ist es nun, sich freizustrampeln – ohne übertriebenen Aktionismus, ohne in Panik zu geraten, dafür mit zielführendem Krafteinsatz und Konzentration aufs Wesentliche. „Wir müssen Geschlossenheit und Kompaktheit zeigen, und die Dinge, die wir tun, gemeinsam tun“, sagt Michael Preetz: „Das bedeutet in erster Linie, gut verschieben, gut verteidigen, aber auch die Chance suchen, um mutig nach vorn zu spielen.“ Herthas Manager weiß: Stimmen Einstellung und Engagement, wird sich der Gegenwind auf der Mitgliederversammlung am Sonntag im Olympiastadion in Grenzen halten.

Anders als die Personalsituation auf den Rängen (in Leipzig sind am Sonnabend nur 999 Fans zugelassen) ist die Personalsituation bei Hertha noch unklar. Ob die angeschlagenen Rechtsverteidiger Peter Pekarik und Deyovaisio Zeefuik mitwirken können, ließ Labbadia genauso offen wie die Einsatzchancen von Jhon Cordoba (Fersenblessur) und Mathew Leckie (Halswirbel-Probleme).

Ob der Trainer mit dem Quartett planen kann, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Als Ersatzkandidat für hinten rechts steht Lukas Klünter bereit, im Angriff wartet Krzysztof Piatek auf eine Startelf-Chance. Womöglich nicht die schlechteste Option. Im Mai hatte der Pole gegen Leipzig zum Endstand getroffen.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.