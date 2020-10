Hertha BSC reist mit guten Erinnerungen nach Leipzig

Hertha BSC will gegen Tabellenführer Leipzig an das bislang letzte Duell mit RB im Mai anknüpfen. Einige Fragen blieben jedoch.

Berlin. Die Erinnerung kickt mit: Hertha BSC will im Spiel bei Tabellenführer RB Leipzig am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) an das bislang letzte Duell mit den Sachsen anknüpfen. „Ich habe mir das Spiel noch mal angeschaut“, sagte Hertha-Trainer Bruno Labbadia am Donnerstag mit Blick auf das 2:2 in Leipzig Ende Mai: „Damals sind wir sehr geschlossen aufgetreten und zum Teil auch sehr mutig. Außerdem haben wir trotz eines Rückstands nie aufgegeben.“

Für Labbadia war die besagte Partie in Leipzig sein erst drittes Spiel als Hertha-Coach. Damals ging es für den Berliner Fußball-Bundesligisten schnell bergauf, doch momentan muss der Hauptstadtklub eher aufpassen, nicht im Tabellenkeller stecken zu bleiben. Nach drei Niederlagen in Serie steht Labbadias Elf derzeit auf Rang 15.

Auswärtsauftritte von Hertha BSC machen Mut

„Der Auftritt im Mai war sehr gut“, befand auch Manager Michael Preetz, „aber das gilt auch für die Auswärtsauftritte in dieser Saison.“ Zum Ligastart hatten die Berliner mit 4:1 in Bremen gewonnen, ehe sie beim jüngsten Spiel in der Fremde denkbar knapp gegen Branchenprimus FC Bayern verloren (Endstand 3:4). So wie in München müsse das Team „kompakt stehen, gut verschieben und verteidigen, aber auch mutig sein“, forderte Preetz.

Ob die angeschlagenen Rechtsverteidiger Peter Pekarik und Deyovaisio Zeefuik für einen Einsatz infrage kommen, ließ Labbadia noch offen, genauso wie im Fall der Offensivkräfte Jhon Cordoba und Mathew Leckie. Ob der Trainer mit dem Quartett planen kann, wird sich erst kurzfristig entscheiden. BM

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.