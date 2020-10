Jhon Cordoba (r.) von Hertha BSC hatte schon im Spiel gegen Stuttgart mit Problemen an seiner Ferse zu kämpfen.

Berlin. Hertha-Trainer Bruno Labbadia hält sich noch bedeckt, wie er am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr) bei Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig das Problem auf der rechten Seite lösen will. Peter Pekarik (schwere Beckenprellung mit Bluterguss) und Deyovaisio Zeefuik (muskuläre Probleme) hatten sich bei der 0:2-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den VfB Stuttgart verletzt. „Wir müssen noch abwarten“, sagte der 54-Jährige, „die Chance ist bei beiden gegeben, dass sie bis zum Leipzig-Spiel wieder fit werden.“