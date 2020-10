Auf Rechtsaußen fehlt Hertha BSC das passende Puzzleteil

Berlin. Wenn etwas in der Corona-Krise neuen Ruhm erlangte, dann ist es das Puzzeln. Auch Bruno Labbadia hat das durchaus zeitintensive Hobby für sich entdeckt. Nicht unbedingt freiwillig. Der Trainer von Hertha BSC hat auf der rechten Abwehrseite ein kniffliges Personalpuzzle zu lösen. Mit Peter Pekarik und Deyovaisio Zeefuik mussten beim 0:2 am Sonnabend gegen Stuttgart gleich beide Rechtsverteidiger verletzt ausgewechselt werden.

Pekarik blieb in der 21. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen und signalisierte, dass es für ihn erst mal nicht weitergehen würde. „Peter hat eine schwere Prellung am Becken“, erklärte Trainer Labbadia. „Wie schlimm es ist, können wir aber erst in zwei, drei Tagen sagen, wenn wir weitere Untersuchungen gemacht haben.“

Herthas Ersatzmann muss auch mit Lukebakio harmonieren

Der 33 Jahre alte Routinier hatte die Mannschaft in ihrer Findungsphase stabilisiert. Machte sogar einen so guten Eindruck, dass sich Zugang Zeefuik vorerst hinten anstellen musste. Und als der 22-jährige Niederländer gegen Stuttgart dann seine Chance bekam, stoppten ihn muskuläre Probleme. „Auch da müssen wir abwarten, wie schlimm es ist, aber einige Signale waren nicht optimal“, gab sich Labbadia wenig optimistisch.

Bleibt also die Frage, wer beim Duell mit Tabellenführer Leipzig am kommenden Sonnabend als Ersatz bereit steht. Mit Lukas Klünter hat Hertha noch einen weiteren Rechtsverteidiger im Kader. Der 24-Jährige hat zwar Bundesliga-Erfahrung, stand aber zuletzt am 20. Juni auf dem Feld und spielte in der gesamten Vorbereitung überhaupt keine Rolle. Eine zufriedenstellende Lösung sieht anders aus.

Fest steht jedenfalls: Für den Prozess des Einspielens, den sie bei Hertha zügig vorantreiben müssen, ist ein erneuter Personalwechsel nicht wirklich optimal. Auf Rechtsaußen muss sich ein neues Duo zwischen defensiv und offensiv finden. Vor allem weil Flügelspieler Dodi Lukebakio defensiv nicht die allermeisten Akzente setzt. Das fehlende Puzzleteil muss als gleich an mehreren Stellen passen. Ob Trainer Labbadia es findet, bleibt abzuwarten.

