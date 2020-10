Berlin. Rückkehrer Eduard Löwen (23) will in seinem zweiten Anlauf bei Hertha BSC einiges anders machen. „Ich sehe das als einen Neustart“, sagte der Mittelfeldspieler am Donnerstag, der offen zugab, in seinem ersten halben Jahr in Berlin „nie richtig angekommen“ zu sein.

Im Sommer 2019 war der damalige U21-Nationalspieler für eine Ablösesumme von sieben Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg zu Hertha gewechselt, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Unter Ex-Coach Jürgen Klinsmann war Löwen im Januar aussortiert worden. Er wurde an den FC Augsburg verliehen. „Ich will nicht nachtreten“, sagte er zum damaligen Abschied: „Der Austausch mit Jürgen Klinsmann war offen und ehrlich. Er hat klar gesagt, dass ich nicht viel spielen werden, wenn ich bleibe.“ Die Konkurrenz bei Hertha BSC ist groß Unter dem neuen Hertha-Coach Bruno Labbadia scheinen die Chancen für Löwen deutlich besser zu stehen. „Die Gespräche mit dem Trainer waren sehr positiv“, sagte Löwen, „er ist der Meinung, dass ich viel Spielzeit bekommen kann, aber natürlich hat er mir nichts versprochen.“ Der Konkurrenzkampf im zentralen Mittelfeld hat es bei Hertha nämlich in sich. Sechser Lucas Tousart (kam für 25 Millionen Euro aus Lyon) gilt als gesetzt, auch der am Montag verpflichtete Achter Matteo Guendouzi (kam auf Leihbasis vom FC Arsenal) dürfte bald ebenfalls zum Stammpersonal gehören. Hinzu kommen Routinier Vladimir Darida sowie die defensiv ausgerichteten Sechser Santiago Ascacibar und Niklas Stark. In seinem halben Jahr in Augsburg sammelte Löwen zwar Spielpraxis, stand allerdings nur selten für 90 Minuten auf dem Platz. Trotzdem geht er die Aufgabe an der neuen, alten Wirkungsstätte positiv an. „Ich will schnell herausfinden, was der Trainer von mir sehen möchte“, sagte Löwen, der bislang auch mit der Größe der Hauptstadt gefremdelt hatte. Nun sucht er eine Wohnung, in der er „ein bisschen Ruhe hat“, will sich offener zeigen und weiß: Wie gut es mit ihm und Hertha im zweiten Anlauf klappt, „liegt an mir“. Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.