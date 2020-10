Herthas Jessic Ngankam: In vier Minuten vom Himmel in die Hölle

Eigengewächs Jessic Ngankam (l.) traf in München kurz vor Schluss zum 3:3, hatte an der Niederlage von Hertha BSC aber trotzdem Aktien.

Hertha BSC Jessic Ngankam: In vier Minuten vom Himmel in die Hölle

Berlin. Was wäre das für eine Heldengeschichte gewesen? Ein 20 Jahre altes Talent trifft in seinem erst vierten Bundesliga-Kurzeinsatz gegen den großen FC Bayern und beschert seinem Heimatverein so einen sensationellen Punktgewinn in München. Statt über Bayerns Vierfach-Torschützen Robert Lewandowski hätte Fußball-Deutschland wohl über Herthas Jessic Ngankam gestaunt, doch es sollte anders kommen.