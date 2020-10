Berlin. Wenn jemand weiß, wie man den FC Bayern ärgert, dann die Berliner: Hertha BSC hat in den jüngsten sieben Bundesliga-Partien gegen den Rekordmeister stolze fünf Mal gepunktet – eine Bilanz, die kein anderes Team der Liga vorweisen kann.

Mit Angreifer Dodi Lukebakio hat der Hauptstadtklub sogar einen personifizierten Bayern-Schreck in seinen Reihen, denn in vier Spielen gegen die Münchner gelangen dem Belgier fünf Tore. Viermal traf er im Dress seines Ex-Klubs Fortuna Düsseldorf, ehe er in seinem ersten Ligaspiel für Hertha BSC im Sommer 2019 erneut in der Allianz Arena traf (Endstand 2:2). Unter den aktiven Bundesliga-Profis traf einzig Dortmunds Marco Reus häufiger gegen die Bayern.

Auf einen Sieg in München warten die Berliner allerdings seit einer gefühlten Ewigkeit. Herthas letzter Dreier bei den Bayern liegt inzwischen 43 Jahre zurück. Beim 2:0 im Oktober 1977 hießen die Torschützen Gerhard Grau und Bernd Gersdorff.

Hertha BSC verursacht zu viele Elfmeter

Die Pleite der Bayern in der Vorwoche gegen Hoffenheim hat einen Berliner Sieg nicht wahrscheinlicher gemacht – zumindest statistisch. Dass die Bayern an den ersten drei Spieltagen gleich zweimal verloren, ist 42 Jahre her.

Die Belastung der Münchner hat es aktuell allerdings in sich. Die Partie gegen Hertha wird für das Team von Trainer Hansi Flick das fünfte Pflichtspiel binnen 16 Tagen. Langsam aber sicher dürften die Akkus der Ausnahmekicker zur Neige gehen.

Zu Hause sind die Münchner jedoch eine Macht. In den vergangenen fünf Liga-Heimspielen kamen die Hausherren auf 23 Treffer. Herthas Profis werden also hellwach sein müssen – und sollten ihren Hang zu Elfmetern ablegen. Seit Sommer 2017 verursachten die Berliner 21 gegnerische Strafstöße. Mehr als jedes andere Team. BM

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.