Hertha BSC vor Duell mit Bayern: Euphorie-Windstille in Westend

Berlin. Normalerweise sind Fußballspiele gegen den FC Bayern für die Gegner echte Festtage. Die öffentliche Aufmerksamkeit ist in der Regel gewaltig, die eigenen Spieler brennen auf das Duell mit dem Branchenprimus, Fans und Verantwortliche wittern die Chance auf eine Sensation. Aber was ist dieser Tage schon normal?

Bei Hertha BSC jedenfalls war zwei Tage vor der Partie in München (Sonntag, 18 Uhr, Sky) kaum Begeisterung zu spüren, während der Pressekonferenz am Freitag herrschte Euphorie-Windstille in Westend. Trainer Bruno Labbadia gab sich so reserviert, wie man ihn in Berlin noch nicht erlebt hat.

Die Gründe dafür sind weniger beim vermeintlich übermächtigen Gegner zu suchen („Sie hatten mal wieder eine gute Woche“), sondern bei den Widrigkeiten in der eigenen Planung – allen voran auf dem Transfermarkt.

Labbadia wünscht sich bei Hertha BSC stärkeren Konkurrenzkampf

„Wir haben uns die Transferperiode anders gewünscht“, sagte Labbadia (54) sichtlich genervt, „das ist das schwierigste Transferfenster, das ich je erlebt habe.“ Was angesichts seiner langjährigen Erfahrung durchaus etwas heißen will.

Tatsächlich hat Manager Michael Preetz seit der Verpflichtung von Stürmer Jhon Cordoba keinen weiteren Vollzug vermelden können. Am Montag nun endet die Wechselperiode, und noch benötigt Hertha dringend Verstärkung – zumindest, wenn die Berliner beim Angriff auf die Europapokalplätze ernst machen wollen.

Noch immer wird der durch Investor Lars Windhorst zu Geld gekommene Hauptstadtklub mit etlichen Namen in Verbindung gebracht, allen voran mit dem vielseitigen Franzosen Jeff Reine-Adelaide. Eine Einigung ist jedoch nicht erfolgt, weil von den neuerdings zahlungskräftigen Berlinern horrende Ablösesummen gefordert werden. Im Fall von Reine-Adelaide und dessen Klub Olympique Lyon ist die Rede von rund 30 Millionen Euro. „Das“, stellte Preetz am Freitag klar, „wird es mit uns nicht geben.“

Hertha BSC will Budget „verantwortungsvoll“ einsetzen

Nachvollziehbar ist dieses Vorgehen allemal, schließlich befindet sich der Fußball in einer labilen Lage. Durch die Corona-Pandemie müsse man unter Umständen „eine komplette Saison ohne Stadionzuschauer spielen“, gab Preetz zu bedenken: Den Klubs drohten dadurch „erhebliche Mindereinnahmen im zweistelligen Millionenbereich, deswegen müssen wir mit unserem Budget sehr verantwortungsvoll umgehen“.

Mit Verständnis oder Mitleid braucht Hertha auf dem Transfermarkt allerdings nicht zu rechnen. Andere Klubs sitzen im selben Boot, ohne Investoren-Geld sind sie mehr denn je auf hohe Transfereinnahmen angewiesen. Die Folge: Aktuell steht der Markt still. Das ausgedehnte Transferfenster hat keine Vorteile gebracht, die Phase der Entscheidungen wurde lediglich quälend lang herausgezögert.

„Als Trainer wünscht man sich das natürlich anders“, sagt Labbadia, „aber wir werden jetzt mit dem Kader arbeiten, den wir zur Verfügung haben.“ Angesprochen auf den internen Konkurrenzkampf zuckt der Trainer fast resignierend mit den Schultern. Jener sei, nun ja, bestenfalls „normal“. Eigentlich zu wenig für einen ambitionierten Klub wie Hertha.

Bei Hertha BSC wird genauso taktiert wie in Lyon

Dass Hertha auf weitere Verstärkung verzichtet, scheint jedoch fast undenkbar, schließlich hat Investor Windhorst dem Klub in diesem Sommer nicht ohne Grund eine weitere Finanzspritze verpasst. Sollten rund 30 Millionen Euro ungenutzt bleiben, wäre das dem Geldgeber wohl kaum zu erklären.

Noch aber ist der Transferfenster geöffnet, das Nervenspiel geht in die heiße Phase. Hertha braucht hochkarätige Spieler, andere Klubs brauchen Geld – in Lyon wird im Spiel mit der Öffentlichkeit genauso taktiert wie in Berlin am Freitag.

Dass das Spitzenspiel gegen die Bayern im Zuge dessen zur gefühlten Nebensache verkommt, mutet absurd an. Aber wie gesagt: Was ist dieser Tage schon normal?

