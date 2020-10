Niklas Stark von Hertha BSC erneut für DFB-Elf nominiert

Berlin. Niklas Stark (25) erhält von Bundestrainer Joachim Löw eine weitere Chance, um sich für die Nationalmannschaft zu empfehlen. Der Abwehrspieler von Hertha BSC wurde am Freitag für die anstehende Länderspielpause (7. bis 13. Oktober) in die DFB-Auswahl berufen.

Wegen des engen Terminplans hat Löw einen 29 Spieler starken Kader nominiert. In den drei bevorstehenden Partien gegen die Türkei (7. Oktober), in der Ukraine (10. Oktober) und gegen die Schweiz (13. Oktober) wird der Bundestrainer die Belastung aller Voraussicht nach auf möglichst viele Schultern verteilen.

Etwas überraschend kommt Starks Nominierung dennoch, schließlich hatte er in den ersten drei Pflichtspielen der Saison nur bedingt überzeugen können.

Erstmals nominiert war der Berliner im März 2019. Auf sein Debüt im Nationalteam musste er anschließend neun Partien warten, ehe er im November 2019 gegen Nordirland zu seinem ersten Einsatz kam. In der jüngsten Länderspielpause Anfang September gehörte Stark nicht zum DFB-Kader.

Bundestrainer Löw plant mit separatem Team

Joachim Löw will das Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am kommenden Mittwoch gegen die Türkei mit einer separaten Mannschaft angehen. „Wir lassen die Spieler in zwei Etappen anreisen und planen im Grunde mit zwei unterschiedlichen Aufgeboten“, erklärte der Bundestrainer nach der Nominierung seines 29-köpfigen Aufgebots am Freitag.

Alle Spieler des FC Bayern und von RB Leipzig sowie Toni Kroos von Real Madrid, der sich noch mit einem Muskelfaserriss im Gesäßbereich quält, werden erst am Dienstag in Köln anreisen und dann Mittwoch trainieren. „Mit ihnen plane ich nicht für das Spiel gegen die Türkei“, sagte Löw.

Im Anschluss an das Testspiel will der 60-Jährige dann entscheiden, wer die Reise zum Spiel gegen die Ukraine ins Corona-Risikogebiet Kiew mit antreten wird. „Das Reglement sieht für die UEFA-Spiele ja ohnehin maximal 23 Spieler vor“, bemerkte Löw auf der DFB-Homepage: „Und was die Pandemie angeht, werden wir wieder penibel sämtliche Maßnahmen ergreifen, um das Risiko, sich zu infizieren, so gering wie möglich zu halten.“

Löw will die Belastung für jeden Spieler dosieren. „Es wird im Rahmen dieses intensiven Zeitraums bei der Nationalmannschaft für jeden Phasen der Anspannung, aber auch der Entspannung geben. Deshalb haben wir einen erweiterten Kader berufen, der uns genügend Optionen für die drei Spiele gibt“, sagte der DFB-Chefcoach. In der Nations League tritt die Nationalelf nach der Partie am 10. Oktober in der Ukraine drei Tage später in Köln noch gegen die Schweiz an. „Mit Blick auf die individuelle Belastungssteuerung der Spieler ist das eine Herausforderung“, erklärte Löw.

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Bernd Leno (FC Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Emre Can (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Marcel Halstenberg, Benjamin Henrichs, Lukas Klostermann (alle RB Leipzig), Robin Koch (Leeds United), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Stark (Hertha BSC), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld/Angriff: Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Julian Brandt, Mahmoud Dahoud (beide Borussia Dortmund), Julian Draxler (Paris St. Germain), Serge Gnabry, Leon Goretzka (beide Bayern München), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Toni Kroos (Real Madrid), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Suat Serdar (Schalke 04), Luca Waldschmidt (Benfica Lissabon), Timo Werner (FC Chelsea).