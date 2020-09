Hertha BSC: Noch weit weg

Herthas Defensive kommt beim 0:3 von Frankfurts Sebastian Rode einen Schritt zu spät – wie so oft am Freitagabend.

Berlin. „Die Nacht war kurz“, sagte Bruno Labbadia. Herthas Trainer macht kein Geheimnis daraus, dass er „kein guter Verlierer“ ist – erst recht nicht, wenn „man so verliert wie wir gestern“. Das 1:3 (0:2) gegen Eintracht Frankfurt vom Freitagabend hatte den Coach mächtig gewurmt, was vor allem daran lag, dass sein Team erst spät bewies, dass der Matchplan eigentlich funktionierte. „Wir wollten Frankfurt früh unter Druck setzen“, sagte Labbadia, „aber wir haben die Marschroute erst in der zweiten Halbzeit umgesetzt. Das war ärgerlich.“