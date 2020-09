Hertha BSC: Boyata ist neuer Hertha-Kapitän

Berlin. Beim DFB-Pokalaus in Braunschweig (4:5) hatte Niklas Stark die Elf von Hertha BSC ebenso aufs Spielfeld geführt wie beim 4:1 zum Bundesliga-Start bei Werder Bremen. Nun ist klar, dass Stark, wie schon in der vergangenen Spielzeit, wieder die Rolle des Stellvertreters einnehmen wird. Denn wie Hertha am Dienstag mitteilte, ist Dedryck Boyata neuer Kapitän des Erstligisten.

