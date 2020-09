Herthas Lukebakio entdeckt den Teamplayer in sich

Dodi Lukebakio hat sich nach einigen Ansagen von Coach Labbadia gesteigert und will in Jahr zwei bei Hertha endlich durchstarten.

Berlin. Geduld ist eine von Bruno Labbadias ganz großen Tugenden. Woran man das erkennt? An der Art und Weise, wie der Trainer von Hertha BSC mit Dodi Lukebakio arbeitet. Mit seinem Sorgenkind, das noch nicht das macht, was Labbadia von seinem Stürmer erwartet. Unermüdlich redet er auf den 22-Jährigen ein, energisch, ab und zu auch mit einer klaren Ansage beim Training. Seit Wochen, Monaten, eigentlich seit dem Tag, an dem Labbadia den Job an der Seitenlinie des Fußball-Bundesligisten in Westend übernommen hat.