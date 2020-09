Hertha BSC: Plötzlich stabil

Rückkehrer Dedryck Boyata (r.) verhalf Hertha BSC in Bremen zu spürbar mehr Sicherheit in der Defensive. Hier bremst er Werders Leonardo Bittencourt gemeinsam mit Niklas Stark (l.).

Berlin. Aufmerksame Twitter-Follower von Hertha BSC wussten schon vorher Bescheid. Dass die Berliner beim Ligastart in Bremen ganz anders auftreten würden als zuletzt, war ihnen am Sonnabend schon vor Anpfiff klar, denn eine Stunde vor Spielstart wies der Klub-Account darauf hin, dass gleich mehrere Profis neue Rückennummern tragen würden. Nach dem Abgang von Spielmacher Ondrej Duda ging dessen zehn an Matheus Cunha, Krzysztof Piatek griff sich die dadurch frei gewordene neun und Dodi Lukebakio die elf. Wenn man so will die Vorzeichen eines Wandels, der sich kurz darauf auch beim 4:1 (2:0) auf dem Rasen zeigen sollte.