Auf eine verrückte Saison

Na, das geht ja gut los: Kaum dürfen wieder Zuschauer in die Stadien, schon knallt’s. Nach der Pokal-Pleite des HSV bei Dynamo Dresden wurde Hamburgs Toni Leistner dermaßen unflätig von einem gegnerischen Fan bepöbelt, dass ihm der Kragen platzte. Wutschnaubend stiefelte der Profi auf die Tribüne, um sich in den direkten Zweikampf zu begeben und die verbale Blutgrätsche zu sühnen. Eine Aktion mit eher überschaubarem Erfolg.

Zwar fand sich der Dresdner Rohrspatz kurz darauf auf dem Hosenboden wieder, die Aktion an sich sorgte jedoch allenthalben für Kopfschütteln. Einige verteufelten die schlechte Kinderstube des Dynamo-Wüterichs, andere Leistners fehlende Souveränität, und die nächsten monierten die Missachtung des Hygienekonzepts. Klar: Statt einer Maske hatte der Verteidiger lediglich Schaum vor dem Mund – so wie etliche andere Gäste auf den Rängen auch.

Wem genau man nun den schwarzen Peter zuschieben will, darf jeder für sich bewerten. Ich persönlich war vielmehr davon geschockt, wie schnell im Stadion wieder „Normalität“ eingekehrt ist. Sollten sich Fans und Fußballer nicht einfach nur glücklich schätzen, dass die zuletzt seelenlos wirkenden Arenen endlich wieder mit Leben gefüllt werden dürfen? Denkste. Stattdessen wird die erstbeste Möglichkeit genutzt, um endlich wieder wilde Sau spielen zu können. Oder – wie auf den prall gefüllten Tribünen in Rostock – die geltenden Abstandsregeln bis an die Schmerzgrenze auszureizen.

Fußballgott sei Dank bestätigen diese Ausnahmen nicht die Regel, und so werden wir am Wochenende erleben, was vor ein paar Wochen kaum jemand für möglich gehalten hätte: den Start der Fußball-Bundesligasaison 2020/21 mit Stadionpublikum – im Idealfall mit einer Arenen-Auslastung von rund 20 Prozent. Wie lange es dabei bleibt? Das muss sich zeigen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach vorsorglich von „einer Art Experiment“, doch begleitet wird die nun startende Saison noch von vielen weiteren Ungewissheiten.

Wie lang sehen wir Besucher in den Stadien – und wie viele? Funktioniert das Phänomen Fußball auch in Arenen, die nur zu einem Fünftel gefüllt sind? Gewöhnen sich einige Zuschauer den Stadionbesuch durch die vielen Vorsichtsmaßnahmen und Unwägbarkeiten ab? Verliert der Fußball an Zuspruch? Oder verlagert sich das Interesse vor die TV-Schirme? Gewöhnen wir uns irgendwann an die teils gespenstische Geräuschkulissen? Oder an eingespielte Fan-Gesänge? Das alles wird spannend zu beobachten sein.

Auf sportlicher Ebene wird es kaum weniger interessant zugehen. Mit Bayern Münchens Zugang Leroy Sané hat die Liga einen neuen Superstar, aber ob der Nationalspieler auch gleich funktioniert? Wird der Rekordmeister mit dem neuen Aushängeschild noch dominanter als ohnehin schon? Oder fallen die Münchner nach den vielen Höhen irgendwann in ein Loch, weil sie durch den engsten Spielplan aller Zeiten völlig überspielt sind? Zur Erinnerung: Die Winterpause hat ihren Namen diesmal nicht verdient. Schon am 2. Januar wird wieder gespielt.

Hertha BSC zählt zu den wenigen Teams, die über Weihnachten etwas durchschnaufen dürfen. Weil die Berliner gleich die erste Pokalrunde vergeigt haben, können sie die zweite (22.-23. Dezember) daheim mit ihren Familien verfolgen und die Akkus aufladen. Clever.

Schlagzeilen dürfte Hertha so oder so produzieren, ob mit oder ohne Winterpause. Entweder, weil der ambitionierte Plan vom Angriff auf die Europapokalplätze wahr wird – oder eben nicht. Bleiben die Berliner hinter den (eigenen) Erwartungen zurück, dürfte es in Westend schnell unruhig werden, schließlich will Investor Lars Windhorst sehen, dass sein Geld gut angelegt ist. Neben Trainer Bruno Labbadia steht dabei vor allem Manager Michael Preetz in der Verantwortung – beide brauchen überzeugende Ergebnisse. Bleiben jene aus, knallt es bei Hertha womöglich fast so schnell wie zu Wochenbeginn in Dresden.