Hertha BSC: Duda sucht sein Glück jetzt am Rhein

Berlin. Der eine kommt aus dem Rheinland in die Hauptstadt, der andere geht den umgekehrten Weg. Einen Tag nach der Verpflichtung von Jhon Cordoba vom 1. FC Köln, hat Hertha BSC am Mittwoch bekannt gegeben, dass Ondrej Duda den Berliner Fußball-Bundesligisten Richtung Köln verlässt. Der offensive Mittelfeldmann unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis 2024.

„Ondrej ist ein klassischer Zehner. Er hat in der Bundesliga bereits bewiesen, dass er nicht nur Tore vorbereiten kann, sondern auch selbst welche schießt“, sagte FC-Geschäftsführer Horst Heldt über den Zugang. Der 25 Jahre alte slowakische Nationalspieler absolvierte in vier Jahren 71 Pflichtspiele für Hertha, schoss dabei 13 Tore.

Hertha BSC verrechnet Duda-Transfer mit Cordoba-Verpflichtung

„Ich hatte eine sehr intensive, wenn auch nicht immer einfache Zeit im Verein und Berlin, an die ich sicher oft zurückdenken werde“, erklärte Duda zum Abschied. In der vergangenen Saison wechselte der Offensivspezialist in der Winterpause in die Premier League zu Norwich City, nachdem Trainer Jürgen Klinsmann deutlich gemacht hatte, dass er mit Duda nicht viel anfangen kann.

Nach dem Abstieg mit Norwich kehrte der Rechtsfuß zu Hertha zurück, in der Hoffnung unter Coach Bruno Labbadia wieder eine Rolle zu spielen. Nach der Vorbereitung aber steht fest: Dudas Zukunft lieg nicht in Berlin. Der Slowake sucht sein Glück fortan am Rhein.

Vorher spült er aber noch zwischen sieben und acht Millionen Euro in die blau-weißen Kassen. Seine Verpflichtung ist allerdings Teil eines Deals, in dem die rund 15 Millionen für die Verpflichtung von Jhon Cordoba verrechnet werden.