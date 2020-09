Hertha BSC: Torjäger Cordoba, die Wucht vom Rhein

Jhon Cordoba will in der neuen Saison für Hertha BSC jubeln.

Berlin. Die Kategorien zu eng zu stecken, darin sieht Bruno Labbadia keinen Sinn. Ob ein Stürmer nun bullig ist, groß oder klein, filigran oder eher robust, das alles hält er nur für bedingt wichtig. Der Trainer von Hertha BSC braucht keinen besonderen Typen da ganz vorn. „Wenn er Tore macht, ist es egal“, sagte Labbadia am Montagabend. Mag sein, dass er damit nur geschickt die Nachfragen nach Jhon Cordoba umdribbeln wollte, einem Spieler der Marke „Stoßstürmer“. Dienstagvormittag jedenfalls landete der Kolumbianer in Berlin – und wird für vier Jahre in der Hauptstadt bleiben.