Hertha BSC: Grujic bleibt vorerst in Liverpool

Marko Grujic (r.) und Hertha BSC gehen getrennte Wege. Der 24-Jährige bleibt in Liverpool.

Hertha BSC muss vorerst ohne Marko Grujic planen. Der Serbe wird in Liverpool bleiben, könnte aber im Winter eine Option sein.

Berlin. Hertha BSC kann sich keine Hoffnungen mehr auf eine rasche Rückkehr von Leihspieler Marko Grujic machen. Wie der Berater des 24 Jahre alten Serben dem „Kicker“ sagte, soll Grujic derzeit beim FC Liverpool bleiben. „Das könnte sich frühestens im Januar ändern“, sagte Fali Ramadani dem Fußball-Fachblatt.

Gruji war in den vergangenen beiden Spielzeit vom aktuellen englischen Fußball-Meister an den Berliner Bundesligisten ausgeliehen gewesen. Im Sommer kehrte er nach England zurück. Bei den „Reds“ steht er seit 2016 unter Vertrag. Beim 4:3-Sieg Liverpools am Sonnabend gegen Leeds United kam Grujic im Team von Trainer Jürgen Klopp nicht zum Einsatz.