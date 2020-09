4:5 in Braunschweig! Hertha blamiert sich im DFB-Pokal

Hertha BSC scheitert in der ersten Pokalrunde an Zweitligist Braunschweig. Mann des Spiels ist beim 4:5 ausgerechnet ein Berliner.

Was für ein Fehlstart! Erstmals seit acht Jahren ist Hertha BSC wieder in der ersten Runde des DFB-Pokals gescheitert. Beim Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig verlor der Fußball-Bundesligist am Freitagabend in einem spektakulären Schlagabtausch mit 4:5 (2:3) und kassierte so den nächsten herben Dämpfer. Anders als die jüngsten Niederlagen in der Vorbereitung tut dem Hauptstadtklub die Pleite im Pokal jedoch richtig weh. Die Reise in Richtung des großen Sehnsuchtsziels, dem Endspiel im eigenen Stadion, ist 2020 schon beendet, ehe sie richtig begonnen hat. Bitter: Mit Eintracht-Stürmer Marin Kobylanski traf ausgerechnet ein Berliner dreifach.

Vor dem ersten Pflichtspiel nach 76 Tagen Pause hatte Labbadia eine Grundsatzentscheidung gefällt und Alexander Schwolow zur neuen Nummer eins im Tor gemacht – der Acht-Millionen-Euro-Zugang vom SC Freiburg verdrängt damit erwartungsgemäß Rune Jarstein. Eine Arbeitsteilung der Keeper in Liga und Pokal hatte der Trainer im Vorfeld ausgeschlossen. „Wir brauchen im Team eine Festigung“, hatte er gesagt.

Keeper Schwolow patzt bei Hertha BSC nach 63 Sekunden

Von der erhofften Stabilisierung konnte jedoch keine Rede sein, schon nach 63 Sekunden leistete sich Schwolow seinen ersten Patzer. Bei einem Braunschweiger Freistoß auf gut 25 Metern dirigierte er erst unzureichend seine Drei-Mann-Mauer, ehe er den Ball in seinem Torwart-Eck einschlagen ließ (2.). Der Schuss von Eintracht-Angreifer Martin Kobylanski – gebürtiger Berliner und einst Leih-Spieler beim 1. FC Union – war zwar wuchtig, fiel aber keineswegs in die Kategorie „unhaltbar“.

Wahnsinnig beeindruckt schien Hertha durch den frühen Rückstand zwar nicht, doch obwohl der Favorit das Spiel zunehmend kontrollierte, folge bald der zweite Schock: Ecke Eintracht, Kopfball Jannis Nikolau – schon stand’s 0:2 (17.). Der Braunschweiger hatte das Spielgerät an den Schädel von Herthas Maximilian Mittelstädt gewuchtet, von wo aus es im hohen Bogen ins Berliner Netz segelte. Erneut machte Keeper Schwolow nicht die glücklichste Figur.

Cunha führt Hertha BSC zum Ausgleich

Aber: Die Berliner strafften sich, fanden zunehmend zu ihrem Positionsspiel und zeigten auch offensiv eine Reaktion. Einen Eckball von Matheus Cunha nickte Dodi Lukebakio perfekt platziert ins linke obere Tor-Eck – nur noch 1:2 (23.).

Sechs Minuten später legten die Gäste nach, diesmal durch den quirligen Cunha. Nach Steilpass von Mathew Leckie konnte der Brasilianer fast unbedrängt in die linke Strafraumhälfte eindringen und schlenzte den Ball ins lange Eck – 2:2 (29.). Über mangelnde Unterhaltung konnten sich die 500 zugelassenen Zuschauer nicht beschweren, doch die erst Hälfte hielt noch mehr parat.

Kurz vor der Pause zeigte Schiedsrichter Tobias Stieler im Berliner Strafraum auf den Elfmeterpunkt, weil Leckie und Karim Rekik Eintrachts Yassin Ben Balla in die Zange genommen hatten. Ein Strafstoß der unnötigsten Sorte, denn der Braunschweiger verströmte keinerlei Gefahr, bewegte sich weg vom Tor und hatte den Strafraum gefühlt bereits verlassen. Kobylanski trat an und scheiterte zunächst an Schwolow, bugsierte den Ball im Nachschuss aber doch noch ins Netz (44.). Mit 2:3 ging es in die Kabine.

Reagieren wollte Labbadia in der Pause jedoch nicht, Herthas Coach hielt zunächst an seinem Personal fest. Auf die U-Nationalspieler Deyovaisio Zeefuik, Javairo Dilrosun und Arne Maier, die erst Mittwoch nach Berlin zurückgekehrt waren, hatte der Trainer verzichtet, stattdessen erhielten Peter Pekarik, Mathew Leckie und Mittelstädt den Vorzug. An den Defiziten der vergangen Wochen änderte das jedoch nichts. Abstimmung und Automatismen, Passsicherheit, Tempo und Zielstrebigkeit – das alles ließ Hertha über weite Strecken vermissen.

Union-Leihgabe schockt Hertha BSC

Immerhin: Die Berliner stemmten sich gegen die drohende Blamage, erhöhten nach Wiederanpfiff den Druck. Wirbelwind Cunha versuchte sich aus allen Lagen und bereitete schließlich den erneuten Ausgleich vor. Seine Hereingabe drückte Pekarik zum 3:3 über die Linie (65.), nur hielt die Freude äußerst kurz, denn nur zwei Minuten später jubelte zum dritten Mal Braunschweigs Kobylanski. Nach starker Kopfballablage von Fabio Kaufmann drosch er den Ball sehenswert ins Tor – 3:4 (67.).

Die Höchststrafe sollte aber erst noch kommen. Herthas Kapitän Niklas Stark ließ sich im eigenen Strafraum von Suleiman Abdullahi abkochen, ehe der Angreifer den Ball zum 3:5 durch Schwolows Beine schob (73.). Ein Tunnel von einer Union-Leihgabe, ärgerlicher ging es aus Berliner Sicht nicht mehr.

Ein letztes Mal keimte noch Hoffnung, als Lukebakio per Aufsetzer aus der Distanz zum 4:5 traf (83.). Zu mehr reichte es jedoch nicht mehr. So beginnt die Saison, die Hertha eigentlich nach Europa führen soll, mit einem Debakel. Wie die Mannschaft diesen Rückschlag verkraftet, wird spannend zu beobachten sein. Am nächsten Sonnabend wartet in der Bundesliga Werder Bremen.