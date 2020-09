Rekordzugang Tousart von Hertha BSC: „Ich gebe niemals auf“

Rekordzugang Lucas Tousart will mit Hertha BSC in den europäischen Wettbewerb.

Berlin. Ein freundliches Lächeln, die Augen funkeln, der Bart perfekt gestutzt. Lucas Tousart ist die Vorfreude anzusehen, als er zum Interview auf dem Barhocker Platz nimmt. Am Freitagabend tritt der Franzose, mit 25 Millionen Euro Ablöse der teuerste Spieler der Klubgeschichte, mit Hertha BSC in der 1. DFB-Pokalrunde bei Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig an (20.45 Uhr, Sky). Vor dem ersten Pflichtspiel spricht der 23-Jährige in der Morgenpost über seine ersten Eindrücke in Berlin, seine Ziele mit Hertha und darüber, was ihn als Mensch und Fußballspieler auszeichnet.