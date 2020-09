2018 setzte sich Hertha BSC um Ondrej Duda (l.) in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 2:1 gegen Eintracht Braunschweig durch. Kommt es diesmal ähnlich?

Hertha BSC Auf diese Berliner muss Hertha BSC in Braunschweig achten

Berlin. Für den jüngsten Zugang aus Berlin kommt das Duell mit Hertha BSC noch zu früh: Auf Felix Kroos, der gerade vom 1. FC Union zu Eintracht Braunschweig gewechselt ist, werden die Niedersachsen am Freitag in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Hauptstadtklub noch verzichten (20.45 Uhr, Sky). „Er ist erst seit ein paar Tagen im Training“, sagte Trainer Daniel Meyer am Donnerstag, „daher ist er keine Option.“