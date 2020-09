Hertha BSC vor dem Pokal: Eine Qual ohne Wahl

Herthas polnischer Stürmer Krzystof Piatek (M.) darf in Braunschweig noch nicht spielen, weil er in Quarantäne muss.

Berlin. Nach und nach füllt es sich auf dem Trainingsplatz. Am Dienstag waren die Nationalspieler Peter Pekarik und Ondrej Duda wieder in den Sportsachen ihres Arbeitgebers Hertha BSC unterwegs, durften mit dem Team trainieren, nachdem sie von ihrer Länderspielreise mit der Slowakei vorzeitig zurückgekehrt sind und das Ergebnis eines letzten Corona-Tests negativ ausgefallen war. Am Donnerstag soll dann auch Vladimir Darida mitmischen bei Hertha, der mit den Tschechen gegen die Slowaken (3:1) gewonnen hatte, sich zuletzt aber in einer fünftägigen Quarantäne befand.