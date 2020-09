Sponsorensuche: Hertha BSC beißt bei Trigema auf Granit

Berlin. Die Suche nach einem neuen Hauptsponsor läuft bei Hertha BSC offenbar schwieriger als vom Fußball-Bundesligisten erhofft. Von den erträumten Einnahmen in zweistelliger Millionenhöhe pro Saison scheinen die Berliner jedenfalls weit entfernt.

Interessante Einblicke zur laufenden Partnersuche liefert ein aktueller Bericht der „FAZ“ vom Freitagabend, in dem Wolfgang Grupp, Chef des Textilherstellers Trigema, kein gutes Haar an Hertha lässt und darüber hinaus konkrete Zahlen nennt.

Hertha BSC lockt Sponsoren mit „Schnäppchenpreis“

Herthas Partner, der Sportrechtevermarkter Sportfive, habe Grupp und Trigema eine Präsentation zukommen lassen, um das Unternehmen als neuen Brustsponsor zu gewinnen. Darin werde ein „Schnäppchen-Preis“ in Höhe von 4,5 Millionen Euro zuzüglich Mehrwertsteuer, leistungsabhängigen Prämien und weiteren Kosten genannt. Zum Vergleich: Herthas bisheriger Hauptsponsor Tedi hatte dem Hauptstadtklub zuletzt rund 7,5 Millionen Euro pro Jahr gezahlt.

Nach der Trennung von Tedi in diesem Sommer hatte Hertha die Angeln eigentlich nach einem großen Konzern mit internationaler Strahlkraft ausgeworfen – einem Partner, der zu den großen Ambitionen des „Big City Clubs“ in spe passt. Unter anderem waren die glamourösen Global Player Amazon und Tesla gehandelt worden, doch beide Unternehmen scheinen sich nicht von Herthas Vision begeistern lassen zu wollen.

Stattdessen loten Klub und Vermarkter nun offenbar auch hiesige und deutlich bodenständigere Varianten aus – zu erstaunlich überschaubaren Konditionen. Bei Grupp und Trigema bissen sie allerdings auf Granit, was angesichts der gemeinsamen Geschichte wenig verwunderlich ist.

Grupp hat mit Hertha BSC noch eine Rechnung offen

Schon in den 1990er-Jahren prangte das Trigema-Logo auf der Brust der Berliner, doch später trennte man sich im Streit. „Gestern noch hat man versucht, mich zu hintergehen“, sagt Grupp, „und plötzlich, 20 Jahre später, soll ich der Hertha wieder helfen.“

Davon abgesehen sei Grupp die aktuelle Offerte schlicht zu teuer. Er sei kein Weltkonzern, betont der Unternehmer, der für seine grundsolide Unternehmenspolitik bekannt ist.

Einen Seitenhieb auf Hertha-Investor Lars Windhorst konnte sich der Kaufmann in diesem Zusammenhang nicht verkneifen. „Das sind Herren, da spielen 100 Millionen keine Rolle“, so Grupp in der „FAZ“: „Man pokert, man kauft Fußballspieler, obwohl man das Geld nicht hat. Und wenn man insolvent geht, dann zahlt es der Steuerzahler und selber fängt man was Neues an.“

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.