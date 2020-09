Maximilian Mittelstädt will bei Hertha BSC mehr Verantwortung übernehmen.

Herthas Maximilian Mittelstädt will in seiner sechsten Saison mehr Verantwortung übernehmen und kämpft um einen Stammplatz.

Berlin. Die Ansage war klar. „Maxi, dreh auf“, schallte es am Donnerstagmorgen über den Schenkendorffplatz. Und Maximilian Mittelstädt drehte auf, dribbelte an diversen Dummy-Gegnern vorbei und beförderte den Ball in das kleine Tore mit dem grünen Leibchen. Trainingsaufgabe erfüllt.