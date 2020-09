Hertha BSC mit nur noch neun Spieler: Wer füllt die Lücken?

Foto: O.Behrendt via www.imago-images.de / imago images/Contrast

Ersatztorwart Nils Körber (l.) muss bei Hertha BSC aktuell häufiger als Feldspieler aushelfen – so wie hier im Duell mit Matheus Cunha.

Berlin. Das Bild mutete skurril an. Lediglich neun Feldspieler hatten sich am Dienstagvormittag auf dem Trainingsplatz von Hertha BSC eingefunden, eine Konstellation, die eine ambitionierte Übungseinheit quasi unmöglich machte. An praxisnahe Spielformen war beim Fußball-Bundesligisten jedenfalls nicht zu denken, stattdessen blieb der Rumpftruppe nichts anderes übrig, als ihre Angriffsspielzüge gegen eine Armada hüftsteifer Gegner aus Metall zu üben, nämlich zahlreiche gelblackierte Trainingsdummys.