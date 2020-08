Ex-Hertha-Kapitän Ibisevic vor Wechsel zu Schalke

Vedad Ibisevic steht vor einer weiteren Saison in der Bundesliga. Bei Hertha BSC wurde ihm kein Angebot mehr gemacht.

Berlin. In Berlin spielte er in den Planungen keine Rolle mehr. Das Team der Zukunft sollte bei Hertha BSC anders aussehen und einen anderen Kapitän haben. Deshalb verkündete der Bundesliga-Klub Anfang Juli, dass man Vedad Ibisevic kein neues Angebot unterbreiten werde. Der ist schließlich gerade 36 Jahre alt geworden und damit kein Mann, um den herum Trainer Bruno Labbadia seine neue Mannschaft aufbauen will.

Zwar hatten sich die sehr ambitionierten Berliner, die sich nach einem wuchtigen Stürmer umschauen, immer noch offengehalten, irgendwann auf Ibisevic zurückzukommen. Im Notfall sozusagen. Doch darauf wollte der Angreifer wohl nicht warten. Laut „Bild“ soll der Fußballprofi jetzt bei Schalke 04 unterschreiben, für eine Saison wollen sich die Gelsenkirchener die Dienste des Bosniers sichern.

Bei Hertha BSC war Ibisevic zuletzt in guter Form

Bei den Fans von Hertha dürfte das wohl kaum gut ankommen, ist der Klub aus dem Ruhrgebiet für viele Berliner Anhänger doch ein rotes Tuch. Aus Schalker Sicht würde die Verpflichtung jedoch Sinn machen. Der Klub hat finanzielle Probleme, Ibisevic kommt ablösefrei, nachdem der Kontrakt in Berlin ausgelaufen ist. Und seine Erfahrung können die sportlich gebeutelten Schalker im Moment sicher gut gebrauchen.

In den letzten Wochen der Bundesliga zeigte Ibisevic noch einmal, was er kann. Half dabei, das Berliner Team zu stabilisieren. Insgesamt 340 Partien absolvierte der Angreifer in der Bundesliga, kam dabei auf 127 Treffer für Aachen, Hoffenheim, Stuttgart und eben Berlin.

Noch mehr zu Hertha BSC lesen Sie hier.