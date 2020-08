Hertha schlägt sich gut, verliert aber gegen Ajax

Berlin. Erste Niederlage im zweiten Testspiel: Fußball-Bundesligist Hertha BSC verlor beim holländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam mit 0:1 (0:1). Vor knapp zwei Wochen hatten die Berliner Drittligist Viktoria Köln 2:0 bezwungen. Doch über weite Strecken hielt der Bundesligist auch beim 34-maligen niederländischen Champion sehr gut mit, besonders in der ersten Halbzeit, als Trainer Bruno Labbadia seine aktuell beste Formation auf den Rasen der Johan Cruyff-Arena geschickt hatte.

Die drei Neuen Lucas Tousart, Alexander Schwolow und Deyovaisio Zeefuik standen in diesem Team. Der Franzose Tousart machte einen sehr starken Eindruck im Mittelfeld, agierte mit guter Übersicht. Torhüter Schwolow glänzte mit einer gedankenschnellen Fußabwehr gegen Zakaria Labyad (25. Minute) und hielt, was zu halten war. Beim Führungstreffer durch ebendiesen Labyad in der zehnten Minute war er machtlos. Den Freistoß des Marokkaners fälschte in der Berliner Mauer Krzysztof Piatek ab, Schwolow war schon unterwegs in die andere Ecke. Zeefuik wirkte voller Tatendrang, aber manchmal ein bisschen ungestüm.

Redan vergibt für Hertha zweimal die Chance zum Ausgleich

Die größeren Spielanteile hatten meist die Gastgeber vor rund 6000 Zuschauern, die mit großem Abstand voneinander im Stadion verteilt saßen. Der Mexikaner Edson Alvarez (3.) oder der erst 20-jährige Hüne Perr Schuurs (24.) hätten mit Kopfbällen das Resultat klarer gestalten können. Hertha kam bis auf einmal nicht zu gefährlichen Abschlüssen. Karim Rekik hatte nach einem Eckball die große Chance zum Ausgleich, köpfte jedoch über das Tor.

Ajax, das am Nachmittag im Test bereits Holstein Kiel 5:2 bezwungen hatte, wirkte im zweiten Abschnitt nicht mehr so frisch, behielt aber immer noch die Hoheit, als Labbadia sein Team komplett gegen elf andere Spieler ausgetauscht hatte. Diese suchten beherzt die Offensive. Daishawn Redan hatte zweimal die gute Gelegenheit, das 1:1 zu erzielen (54./60.), doch zuvor hatte erneut Labyad auch das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am stark reagierenden Schwolow-Ersatz Rune Jarstein. Ebenso wie Schuur in der 70. Minute, als Santiago Ascacibar kurz vor der Linie rettete.

„Das Gegentor fiel etwas unglücklich“, sagte Schwolow, „aber insgesamt finde ich, war es ein ordentlicher Test, auf dem man ganz gut aufbauen kann.“