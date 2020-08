Hertha-Trikot ist der absolute Verkaufsschlager

Herthas Trikot ist aktuell ohne Brustsponsor. Das kommt bei den Fans gut an, sie kaufen das Teil wie verrückt.

Berlin. Vom bisherigen Trikotsponsor (Tedi) hat sich Hertha BSC vor Kurzem erst getrennt. Ein neuer Geldgeber für die begehrte Brust der Berliner Fußballprofis ist allerdings noch nicht gefunden. Daher absolviert der Bundesliga-Klub seine Testspiele vorerst mit werbefreier Front.

So etwas ist längst aus der Mode – und darum schon wieder ein neuer Retro-Look. Der kommt bei den Fans der Berliner richtig gut an. Denn die Trikots verkaufen sich enorm gut. Die „BZ“ berichtet von über 10.000 Stück, die bislang in kurzer Zeit abgesetzt werden konnten.

Neuer Sponsor soll bis Saisonstart auf Hertha-Brust prangen

So viele Jerseys seien zu diesem Zeitpunkt noch nie verkauft worden, so Finanzchef Ingo Schiller. Normalerweise würde es sonst eine ganze Hinrunde dauern, um solche Zahlen zu erreichen.

Besonders gefragt ist natürlich das blau-weiße Heimtrikot, aber ein Drittel der Anhänger entschied sich bislang ebenso für die Auswärtsvariante. Lange soll die Brust der Berliner allerdings nicht mehr ohne Aufdruck bleiben. Bis zum Saisonstart will Hertha wohl einen neuen Trikotsponsor präsentieren.