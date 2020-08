In Freiburg hat sich Alexander Schwolow als Bundesliga-Stammkeeper etabliert. Bei Hertha will er nun Erfolge feiern.

Berlin. Freiburg im Breisgau, das steht für Lebensqualität. Viele sehen in der Stadt eine der gemütlichsten Ecken der Republik, liebenswert, naturnah, mit sehr mildem Klima ausgestattet. Auch der Fußball an der Dreisam gilt seit jeher als besonders, weil der SC kein Klub wie viele andere ist, sondern familiärer, weniger kommerzorientiert, vielleicht sogar einfach ein bisschen menschlicher geblieben in diesem längst überdimensionierten Geschäft.