Hertha-Zugang Schwolow: „Hier ist alles eine Nummer größer“

Herthas neuer Torwart ist vom Umfeld in Berlin beeindruckt. Beim ersten Training zeigte Alexander Schwolow gleich, was in ihm steckt.

Berlin. Fußballprofi zu sein, hat in diesen Tagen durchaus gewisse Vorzüge. In die modernen Trainingsplätze sind schließlich die Bewässerungsanlagen gleich eingebaut. Und bei den aktuellen Temperaturen können sich die Spieler so immer schnell eine kalte Dusche abholen, ohne dafür extra in die Kabine zu müssen.