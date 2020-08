Hertha BSC verpflichtet Alexander Schwolow

Berlin. Hertha BSC hat sein Problem zwischen den Pfosten gelöst. Der Berliner Fußball-Bundesligist holt Alexander Schwolow vom SC Freiburg und stattet den 28-Jährigen mit einem langfristigen Vertrag aus, wie die Berliner am Dienstag mitteilten. „In Alexander Schwolow haben wir einen Torhüter verpflichten können, der genau in unser Anforderungsprofil passt. Er ist mit seinen 28 Jahren erfahren und hat in den vergangenen Jahren gezeigt, auf welchem Niveau er in der Bundesliga spielen kann. Dazu passt er als Typ sehr gut in unseren Kader“, sagte Herthas Manager Michael Preetz.

Der 1,90-Meter-Mann dürfte bei Hertha die neue Nummer eins werden, auch wenn Schwolow offiziell den Konkurrenzkampf mit Berlins bisherigem Stammkeeper Rune Jarstein anheizen soll. „Die Gespräche mit Bruno Labbadia und Michael Preetz waren von Beginn an absolut klar und fair, ich konnte mich mit ihren Ideen und der Rolle, die ich hier spielen soll, absolut identifizieren“, wird Schwolow in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Mehr in Kürze.