Matheus Cunha (l., gegen Marton Dardai) erzielte am Sonnabend nicht nur zwei Tore. Er zeigte auch, wie wichtig er für Herthas Offensive ist.

Bruno Labbadia fahndet bei Hertha BSC nach einer Stammelf und gewinnt im Trainingsspiel am Sonnabend neue Erkenntnisse.

Berlin. Matheus Cunha grinste wie ein Lausbub. Wie einer, dem mal wieder ein ganz besonders raffinierter Streich gelungen ist. Das Opfer des Brasilianers? Nils Körber. Der Torhüter von Hertha BSC stand im Testkick am Sonnabend ein wenig zu weit vor dem eigenen Kasten. Das blieb Cunha nicht verborgen. Also zog der Stürmer aus 40 Metern ab und beförderte den Ball per Bogenlampe ins Netz.