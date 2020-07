Gute Lose für Hertha und Union

Berlin. In einer sehr ungewöhnlichen Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals hatten die Berliner Bundesligisten Hertha BSC und 1. FC Union zumindest in einer Hinsicht Glück: Sie kennen immerhin bereits ihre Gegner. Am Wochenende vom 11. bis 14. September muss Hertha zum Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig reisen. Der 1. FC Union tritt ebenfalls bei einem Zweitligisten an, beim Karlsruher SC, der vergangene Saison Tabellenfünfzehnter wurde.

Viele andere Erstligisten wissen dagegen noch nicht, wer ihr erster Kontrahent sein wird, weil im Amateurbereich die meisten Teams noch ermittelt werden müssen, die in der Runde der besten 64 Teams antreten dürfen. So bekommt es der Cupverteidiger Bayern München mit dem Vertreter des Fußball-Verbandes Mittelrhein zu tun. Der 1. FC Köln reist zum Berliner Pokalsieger. Um diesen Titel bewerben sich noch der BFC Dynamo, die VSG Alt-Glienicke, der Berliner SC und der FC Viktoria 1889. In Duisburg freut sich der MSV auf ein Revier-Derby gegen Borussia Dortmund.