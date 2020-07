Foto: Johannes Kruck/POOL / picture alliance / Johannes Kruck via Norbert Schmi

Hertha BSC Hertha BSC: Aufbruch in eine neue Ära

Berlin. Kein Vedad Ibisevic, kein Per Skjelbred und erst recht kein Salomon Kalou: Wenn Hertha-Trainer Bruno Labbadia die Profis des Fußball-Bundesligisten am Montag zur Vorbereitung auf die neue Saison begrüßt, werden drei diese prägenden Figuren der vergangenen Jahre fehlen. Das Trio hat den Hauptstadtklub in diesem Sommer mehr oder weniger planmäßig verlassen, wobei es im Fall von Kalou dieses, nun ja, unglückliche Video gab, durch das sein Abschied ein wenig vorgezogen wurde.