Frühes Karriereende im Fußball: Deisler, Schürrle und Co.

Berlin. André Schürrle hat mit nur 29 Jahren überraschend seine Karriereende bekanntgegeben. Er ist nicht der einzige Spieler, der seine Fußballschuhe früh an den Nagel hing. Ein Überblick:

SEBASTIAN DEISLER

Es sei zuletzt eine Qual gewesen, sagte der frühere Nationalspieler Sebastian Deisler einst auf einer Pressekonferenz. Nach einer Depression und zahlreichen Verletzungen zog der damalige Bayern-Profi einen Schlussstrich und beendete 2007 im Alter von nur 27 Jahren seine aktive Laufbahn.

Für das DFB-Team bestritt Deisler 36 Länderspiele, in der Bundesliga lief er neben den Bayern für Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC auf. Für die Berliner absolvierte er von 1999 bis 2002 insgesamt 82 Pflichtspiele, schoss dabei zehn Tore und bereitete 13 weitere Treffer vor.

Kurios: Obwohl er beim Hauptstadtklub zum Nationalspieler reifte, blickte er im Nachhinein mit äußerst gemischten Gefühlen auf seine Hertha-Jahre zurück, was vor allem mit seinem spektakulären Wechsel zum FC Bayern zusammenhing.

MARCELL JANSEN

Für die Karriere nach der Karriere sorgte Marcell Jansen bereits früh vor: Mit 23 Jahren gründete er eine eigene GmbH und ein Modelabel für Sportkleidung, 2015 war mit 29 Jahren auf dem Platz endgültig Schluss. Dabei galt Jansen nach dem Sommermärchen 2006 als großer Hoffnungsträger des deutschen Fußballs. Kurz nach seinem Bundesliga-Debüt bei Borussia Mönchengladbach war er als 19-Jähriger bereits Teil der Nationalmannschaft und erlebte als jüngster deutscher Spieler die Heim-WM 2006. Nach einem kurzen Intermezzo beim FC Bayern lief er sieben Spielzeiten für den Hamburger SV auf, heute führt er den Zweitligisten als Präsident.

DAVID ODONKOR

Sein spektakulärer Auftritt bei der Heim-WM 2006 ist vielen Fans in Erinnerung geblieben: David Odonkor leistete in der Nachspielzeit des Vorrundenspiels gegen Polen (1:0) die entscheidende Vorlage für Oliver Neuvilles Siegtreffer. Doch viele Verletzungen warfen den flinken Offensivspieler von Borussia Dortmund immer wieder zurück, so auch bei seinen weiteren Stationen bei Betis Sevilla, Alemannia Aachen und zuletzt beim ukrainischen Klub FC Hoverla-Zakarpattya Uschhorod. Mit 29 Jahren hängte er 2013 die Fußballschuhe an den Nagel.

ULI HOENEß

239 Bundesligaspiele bestritt Uli Hoeneß für den FC Bayern, ehe eine Knieverletzung sein Karriereende einleitete. Dem Verein blieb der damals 27-Jährige treu und wechselte 1979 ins Management. Jahrzehntelang prägte Hoeneß den Rekordmeister als Manager wie kein anderer, 2009 wurde er Präsident des Vereins. Mittlerweile ist er einfaches Aufsichtsratsmitglied und Ehrenpräsident. Als Spieler hatte er mit dem FC Bayern unter anderem die Meisterschaft gefeiert, mit dem DFB-Team wurde er Europa- (1972) und Weltmeister (1974).

STEFAN REINARTZ

Die letzten Profi-Jahre von Stefan Reinartz waren von zahlreichen Verletzungen geprägt, und so beendete der damals 27-Jährige 2016 seine aktive Laufbahn. Für die Nationalmannschaft lief er dreimal auf, nach insgesamt 168 Bundesligaeinsätzen für Bayer Leverkusen und zuletzt Eintracht Frankfurt war für Reinartz Schluss.

HANSI FLICK

Derzeit macht Hansi Flick vor allem als Triple-Jäger von sich reden. Der Trainer des Rekordmeisters Bayern München lief selbst in 104 Bundesligaspielen für den Verein auf, mit 28 Jahren beendete er seine aktive Karriere verletzungsbedingt und startete als Coach durch. Als Co-Trainer an der Seite von Joachim Löw führte er die Nationalmannschaft 2014 zum WM-Titel, mit Bayern gewann er in diesem Jahr bereits den DFB-Pokal und die Meisterschaft.

ANDRE SCHÜRRLE

Überraschend verkündete Ex-Weltmeister Andre Schürrle mit 29 Jahren am vergangenen Freitag sein Karriereende. Die Entscheidung sei allerdings lange in ihm gereift, sagte der ehemalige Bundesliga-Profi dem Spiegel. Zuletzt war es still um ihn geworden. Nachdem er die Erwartungen bei Borussia Dortmund nicht erfüllen konnte, folgten Leihen zum FC Fulham und Spartak Moskau. Seinen größten Erfolg hatte Schürrle 2014 mit dem WM-Titel in Brasilien gefeiert: Im Finale gegen Argentinien bereitete er in der Verlängerung den Siegtreffer von Mario Götze vor.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.