Hertha BSC strebt die vorzeitige Trennung von seinem Hauptsponsor Tedi an. Das Ziel ist mehr Geld – doch wer soll das zahlen?

Hertha BSC Hertha BSC will vorzeitig den Hauptsponsor wechseln

Berlin. Big City Club und Discounter – das will nicht recht zusammenpassen. Schon Ex-Coach Jürgen Klinsmann hatte in seiner Zeit bei Hertha BSC den unglamourösen Hauptsponsor des Fußball-Bundesligisten moniert, nun wollen auch die Klub-Verantwortlichen ein neues Logo auf dem Trikot sehen.

Nach Morgenpost-Informationen strebt Hertha zeitnah einen Wechsel seines Hauptsponsor an. Der jetzige Partner, Billig-Anbieter Tedi, hat trotz eines noch bis zum 30. Juni 2021 datierten Vertrags mit den Berlinern seine Bereitschaft signalisiert, vorzeitig den Weg freizumachen. Seit 2018 trägt Hertha das Logo des Unternehmens auf der Brust. Zunächst hatte der „Kicker“ über den Vorgang berichtet.

Finden Hertha BSC und Tesla doch noch zusammen?

Offiziell wollte sich weder Hertha noch Tedi zur Situation äußern, doch ein möglicher Nachfolger soll schon bereit stehen. In der Aufbruchsstimmung unter Klinsmann hatte sich Investor Lars Windhorst in Verhandlungen mit E-Autobauer Tesla befunden, der derzeit in Grünheide bei Berlin eine große Fabrik baut.

Discounter Tedi war zuvor bereits Ärmelsponsor und zahlte Hertha zuletzt rund 7,5 Millionen Euro pro Jahr. Künftig will der Klub mit dem prominenten Platz auf der Brust gern deutlich mehr Geld erlösen. Helfen soll dabei auch das Netzwerk von Investor Windhorst und dessen Beteiligungsgesellschaft Tennor.

Das Unternehmen zahlt Hertha in diesem Monat trotz der Corona-Krise weitere 50 Millionen Euro, im Oktober folgen zusätzliche 100 Millionen Euro Eigenkapital. Schon 2019 hatte Windhorst 224 Millionen Euro gegeben. Er erhofft sich auch einen schnellen sportlichen Aufschwung der Berliner – zum Big City Club mit entsprechend hochwertiger Aura.