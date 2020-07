Wenn nicht nur Steaks auf der Goldwaage liegen

Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber ich für meinen Teil wusste kaum, worüber ich mich am meisten wundern sollte. Darüber, dass Nationalkeeper Manuel Neuer statt mit seiner blutjungen Freundin lieber mit seinem altbekannten Torwarttrainer in den Sommerurlaub fährt? Darüber, dass er – anders als die meisten anderen Fußball-Profis – nicht in sündhaft teuren Edel-Ressorts logiert, sondern zünftige Badesee-Atmosphäre bevorzugt? Oder über den Fakt, dass Deutschlands Nummer eins in Bezug auf kroatisches Liedgut erstaunlich textsicher daherkommt?

Seit Sonntag kursiert ja dieses Video im Internet, das Neuer an einer kleinen Strandbar inmitten bestens gelaunter Kroaten zeigt, die bei Akkordeon und Gitarre beweisen, wie gut ihre Kehlen geölt sind. Neuer und sein Coach Toni Tapalovic fühlen sich in dieser Runde augenscheinlich ziemlich wohl, also stimmen sie mit ein. Ein großer Spaß scheint das zu sein, doch weil die Tresenkraft die Szenerie per Smartphone-Clip festhält und jenen aus Stolz über den weltmeisterlichen Stargast ins Netz lädt, sind die Schlagzeilen bald noch weit größer. „Eklat im Kroatien-Urlaub“ heißt es in den hiesigen Medien, oder etwas präziser: „Neuer singt Lied von rechtsextremer Skandalband“.

Tatsächlich hatte der Bayern-Keeper bei seiner Songauswahl kein gutes Händchen bewiesen. Der Text des Liedes spielt mit patriotischer Symbolik, die dazugehörige Band Thompson wird dem rechts-nationalistischen Spektrum zugeordnet. Ob Neuer all das wusste? Wohl nicht. Als Rechtsausleger ist er bislang noch nie in Erscheinung getreten, ebenso wenig ist verbrieft, dass er Kroatisch wirklich versteht. Es dürften also mildernde Umstände gelten, schließlich muss man eine Sprache nicht beherrschen, um sie nach ein paar Kaltgetränken fehlerfrei mitsingen zu können. Wer in seinem Leben schon mal zu „Macarena“ oder „Bailando“ gefeiert hat, weiß, wovon ich spreche.

Eine Klarstellung scheint Neuer nicht für nötig zu halten, er schweigt zu dem Vorfall. Ein Vorgehen, über das man sich wundern kann, doch noch viel mehr wundere ich mich darüber, dass er sich überhaupt in einer derartigen Situation filmen ließ. Dass eine Kamera auf ihn gerichtet war, kann er unmöglich übersehen haben. Davon abgesehen ist einer wie er im Handyzeitalter ohnehin nie unbeobachtet. Sich anonym in der Öffentlichkeit zu bewegen, ist für Neuer und Co. längst zum Ding der Unmöglichkeit geworden, der Leser-Reporter lauert an jeder nächstbesten Ecke. Das alles gehört für Sportstars nun mal zu den Bürden unserer Zeit. Weiß aber auch jeder, also kann sich auch jeder darauf einstellen.

Nun gibt es unter berühmten Fußballern allerdings auch jene Urlauber, die nicht „heimlich“ gefilmt werden, sondern ihr Leben freiwillig öffentlich machen. Stolpersteine lauern auch hier, Stichwort Protz-Kultur. Hertha-Verteidiger Jordan Torunarigha etwa machte dieser Tage von sich reden, als er ein Urlaubsbild von sich mit „Salt Bae“ postete, jenem Star-Koch, der dem früheren Bayern-Profi Franck Ribéry einst das legendäre Goldsteak kredenzte. Dass der Berliner nun ebenfalls in diesen exklusiven Genuss kommen wollte? Hatte durchaus etwas Heikles, schließlich landen Taten, Gesten und Posen im Internetzeitalter automatisch auf der Goldwaage. Ribéry erntete für seinen Hang zur Dekadenz einst einen veritablen Shitstorm, doch das Thema scheint niemanden mehr heiß zu machen. Torunarighas Steak-Genuss ging im allgemeinen Getöse unter.

Schon klar: Zu zeigen, was man hat, ist kein reines Fußballer-Phänomen, sondern eher ein gesellschaftliches. Ihr Wohlstand sei den jungen Profis auch gegönnt, aber darüber nachdenken, welche Signale sie senden, dürfen sie trotzdem gern – gerade in Zeiten wie diesen.

So unterschiedlich die Fälle von Neuer und Torunarigha auch sind, eines gilt für beide: Für Heerscharen junger Menschen sind sie Vorbilder, ihr Verhalten produziert Nachahmer. Ein Umstand, den sie nie vergessen dürfen. Auch nicht im Urlaub.