Berlins Fußball-Profis zwischen Mykonos und Vaterfreuden

Berlin. Herthas Jordan Torunarigha gönnt sich eine Auszeit auf Mykonos, Union-Kapitän Christopher Trimmel liegt an der Cote d’Azur im Pool und BVB-Jungstar Erling Haaland entspannt beim Bäumefällen in seiner norwegischen Heimat: Selten war die Sommerpause für die Fußball-Profis so wichtig wie in diesem Jahr – auch wenn wegen der Corona-Pandemie vieles anders ist. Nach der hohen Belastung in den finalen Wochen der vergangenen Saison dürfte es ab September – für die Europapokal-Teilnehmer sogar schon ab August – ähnlich weitergehen. Umso wichtiger sind die wenigen freien Tage im Sommer, die die Profis ganz unterschiedlich nutzen.

Der Norweger Haaland posierte jüngst mit Kettensäge – während Vater Alfie im Hintergrund ackerte und später bei Twitter mit einem Augenzwinkern monierte: „Ich mach’ die Arbeit, er bekommt den Ruhm.“ Doch BVB-Torjäger Haaland ist mit seiner Urlaubsgestaltung eher die Ausnahme.

Unions Felix Kroos freut sich über die Geburt seines ersten Kindes.

Foto: Kroos via Instagram

Andere Fußballer verbringen ihre freie Zeit ganz klassisch bei Sonnenschein am Strand. Hoch im Kurs steht Mykonos: Dort urlauben neben Hertha-Profi Torunarigha auch Dortmunds Nationalspieler Emre Can und Freiburgs Stürmer Lucas Höler. Ein ganzes Hertha-Trio mit Karim Rekik, Arne Maier und Dennis Smarsch erholt sich auf Ibiza, Maximilian Mittelstädt urlaubt mit seiner Freundin Catharina auf Mallorca. Auch einige der Bayern-Profis setzen auf Spanien: Thiago Alcantara genießt seinen Urlaub an der Costa Brava, während Javi Martinez in Cadiz am Strand liegt.

Keine Urlaubs-Vorgaben von den Klubs

Statt in Las Vegas oder Dubai entspannen sich die Fußballer also in Europa. Auch Herthas Stürmer Krzysztof Piatek, der seine Urlaubs-Schnappschüsse bei Instagram nur in „Europe“ verortete. Denn auch für die hochbezahlte Fußball-Elite gelten die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes und die Vorsichtsmaßnahmen, die das Robert-Koch-Institut empfiehlt. Reiseverbote wurden zwar keine erlassen, teilte zum Beispiel der FC Bayern mit. Aber es sei mit den Spielern „eindringlich“ gesprochen worden, dass sie sich an die öffentlichen Vorgaben halten sollen.

Ähnlich äußerte sich Gladbachs Sportdirektor Max Eberl: Es sei am Ende der Saison noch einmal besprochen worden, dass man auch im Urlaub verantwortungsvoll handeln müsse. Freiburgs Trainer Christian Streich machte zu dem Thema eine klare Ansage: „Natürlich darf jemand in die Schweiz, nach Österreich oder Italien reisen. Aber in gewisse Länder halt nicht. Wir gestalten den Urlaub eigentlich wie immer – nur, dass wir nicht um die Welt jetten.“ Unions Felix Kroos blieb einfach direkt zu Hause und freute sich stattdessen mit seiner Frau Lisa über die Geburt des ersten Kindes.

Dortmunds Shootingstar Erling Haaland will dem Stamm mit der Motorsäge beikommen.

Foto: Haaland via Instagram

Bayern und Leipzig steigen schon früher wieder ein

Wie lange der Mittelfeldspieler der Köpenicker die frischen Vaterfreuden genießen kann, ist unklar. Viele Vereine wissen noch gar nicht, wann die Sommerpause denn nun tatsächlich vorbei sein wird. Bei Hertha BSC beispielsweise ist der Trainingsstart nach Vereinsangaben noch nicht fixiert. „Wir müssen weiterhin wie seit gut drei Monaten improvisieren“, sagte Hertha-Coach Bruno Labbadia. Individuelle Trainingspläne haben die Hertha-Spieler allerdings trotzdem an die Hand bekommen.

Einer, der sich ganz offensichtlich daran hält, ist Niklas Stark. Der Innenverteidiger postete bei Instagram Videos, wie er mit einem Privattrainer Extraschichten schiebt, während seine Teamkollegen in der Sonne liegen.

Dabei geht es für Hertha BSC und Stark noch gar nicht so früh weiter wie für die Champions-League-Teilnehmer FC Bayern und RB Leipzig. Für den Münchner Rekordmeister steht schon am 8. August das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea in der Königsklasse an, Leipzig startet fünf Tage später gegen Atlético Madrid in das Finalturnier in Lissabon (Portugal).

Deshalb geht’s für die beiden Champions-League-Klubs schon in den kommenden Tagen los. RB startet am 22. Juli wieder mit dem Trainingsbetrieb. Bei den Bayern erfolgt am 20. Juli der Neustart mit Cyber-Hometraining, ehe die Münchner Profis nach drei negativen Coronatests wieder gemeinsam auf den Platz dürfen. Der Rest der Liga darf noch ein bisschen länger die Ferien genießen.